Bebê de 1 mês morre por chikungunya em MS; esse é o 5º óbito registrado no Estado este ano

Foto: Arquivo/Agência Brasil
Foto: Arquivo/Agência Brasil

Um bebê, de um mês, morreu nessa terça-feira (24), na Aldeia Jaguapiru, na Reserva Indígena de Dourados (MS), vítima de Chikungunya. O caso é o 5° registrado em Mato Grosso do Sul este ano.

O caso já foi comunicado às autoridades de saúde, que vão acompanhar e investigar as circunstâncias.

O bebê estava internado no Hospital Universitário de Dourados. O sepultamento será nesta quarta-feira (25), no cemitério da aldeia.

Este é o quinto óbito por chikungunya registrado na Reserva Indígena de Dourados, sendo o segundo bebê. A Secretaria de Saúde do município, do Estado e o Governo Federal acompanham a situação. O governo estadual já considera o cenário uma epidemia.

  • mulher de 69 anos (Aldeia Jaguapiru, em 26/02);
  • homem de 73 anos (Aldeia Jaguapiru, em 09/03);
  • bebê de 3 meses (Aldeia Bororó, em 10/03);
  • mulher de 60 anos (Aldeia Jaguapiru, em 12/03).

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