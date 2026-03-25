Bebê de 1 mês morre por chikungunya em MS; esse é o 5º óbito registrado no Estado este ano

Um bebê, de um mês, morreu nessa terça-feira (24), na Aldeia Jaguapiru, na Reserva Indígena de Dourados (MS), vítima de Chikungunya. O caso é o 5° registrado em Mato Grosso do Sul este ano.
O caso já foi comunicado às autoridades de saúde, que vão acompanhar e investigar as circunstâncias.
O bebê estava internado no Hospital Universitário de Dourados. O sepultamento será nesta quarta-feira (25), no cemitério da aldeia.
Este é o quinto óbito por chikungunya registrado na Reserva Indígena de Dourados, sendo o segundo bebê. A Secretaria de Saúde do município, do Estado e o Governo Federal acompanham a situação. O governo estadual já considera o cenário uma epidemia.