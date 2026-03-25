Saneamento é importante aliado da proteção da biodiversidade e de espécies migratórias em MS

Tratamento da água e esgoto, proteção hídrica e ações ambientais contribuem de forma concreta para a conservação de ecossistemas

O debate internacional sobre biodiversidade e conservação de espécies migratórias ganha centralidade em Mato Grosso do Sul com a realização, em Campo Grande, da CMS COP15 (15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres).

O encontro reúne governos, cientistas e organizações internacionais para discutir medidas de proteção da fauna migratória, da conectividade ecológica e dos habitats essenciais à manutenção da vida silvestre. Neste contexto, o saneamento básico se mostra um importante aliado da agenda ambiental.

Em Mato Grosso do Sul, a Aegea está a frente dos serviços de saneamento, por meio da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal. Na Capital sul-mato-grossense, a Águas Guariroba atua em concessão plena, sendo responsável pelos serviços de água e esgoto. Já no interior o Estado, a Ambiental MS Pantanal é responsável pela coleta e tratamento de esgoto em 68 municípios, a partir da Parceria Público-Privada com Sanesul e o Governo do Estado.

Fernando Garayo, gerente de Meio Ambiente da Águas Guariroba e da Ambiental MS, reforça que o tratamento da água, a ampliação da coleta e do tratamento de esgoto, associada à redução da poluição hídrica e à proteção de rios, córregos e áreas úmidas, contribui diretamente para diminuir as pressões sobre ecossistemas estratégicos de MS, especialmente aqueles conectados à Bacia do Alto Paraguai e ao Pantanal, território essencial para a biodiversidade e para a manutenção de habitats de espécies emblemáticas, como a onça-pintada, o tuiuiú, a ariranha e o jacaré-do-pantanal, além de beneficiar ambientes usados por aves migratórias e peixes migratórios, como o pintado e o dourado.

“O Pantanal não é um espaço isolado do cotidiano urbano; ele depende da qualidade da água, da integridade dos rios e da funcionalidade ecológica das bacias hidrográficas que atravessam áreas urbanas e rurais. Por isso, tratar o esgoto ainda na origem significa interromper um ciclo de contaminação que, se não controlado, pode comprometer cursos d’água, áreas úmidas e habitats importantes para a fauna aquática e para espécies que dependem de ambientes conectados ao longo de seus deslocamentos”, pontua.

Saneamento reduz a pressão sobre ecossistemas conectados

O tratamento adequado do esgoto é uma medida fundamental para preservar a água e reduzir a pressão sobre rios, córregos e áreas úmidas. Em Campo Grande, a Águas Guariroba opera duas ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) e está finalizando a terceira, garantindo uma média de 92,6 milhões de litros de esgoto tratados por dia, volume equivalente a 16,5 mil piscinas olímpicas por ano. Esse processo contribui diretamente para a preservação dos cursos d’água e para a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico.

Como parte dessa atuação, a concessionária também desenvolve o programa Córrego Limpo, que monitora a qualidade da água em dezenas de pontos da cidade e promove ações de fiscalização e conscientização para prevenir ligações irregulares de esgoto.

Na esfera estadual, a Ambiental MS Pantanal trata atualmente cerca de 33,6 milhões de metros cúbicos de esgoto por ano. Com a expansão projetada, a capacidade anual de tratamento deve crescer 8,7%. Entre os avanços previstos para 2026 estão a implantação de sete novas ETEs e o acréscimo de 93 litros por segundo à capacidade instalada, o que representa cerca de 8 milhões de litros de esgoto tratados por dia. Somente nos dois primeiros meses de 2026, a empresa também realizou 948 serviços de limpeza preventiva de rede, voltados a evitar obstruções, extravasamentos e danos ao sistema.

“Mais do que indicadores operacionais, esses dados expressam uma contribuição concreta para a proteção da qualidade da água e para a redução da carga poluidora lançada em sistemas hídricos conectados a áreas ambientalmente sensíveis. Em um estado onde rios, áreas úmidas e planícies alagáveis têm papel decisivo para a manutenção da biodiversidade, ampliar o saneamento também significa conservar habitats relevantes para espécies migratórias e para a fauna emblemática do Pantanal”, afirma Garayo.

Ações ambientais ampliam a contribuição para a biodiversidade

As ações ambientais da Ambiental MS Pantanal e da Águas Guariroba ampliam os efeitos positivos do saneamento sobre a proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade em Mato Grosso do Sul. Entre os destaques está o Viveiro Isaac de Oliveira, que integra as iniciativas socioambientais das concessionárias da Aegea no Estado.

Somadas, as ações de produção e doação já ultrapassam 650 mil mudas nativas, com capacidade de produção de até 80 mil unidades por ano, contribuindo para a recomposição da vegetação, a proteção do solo e a preservação das nascentes.

Em Campo Grande, a Águas Guariroba atua na preservação dos mananciais que abastecem a capital, com destaque para o plantio na Área de Proteção Ambiental APA Guariroba e para o Programa Bacia Monitorada, voltado ao acompanhamento contínuo das bacias hidrográficas da cidade.

No interior do Estado, a Ambiental MS Pantanal desenvolve ações de recuperação de áreas degradadas e reflorestamento. Na Serra da Bodoquena, esse trabalho se traduz na recomposição de matas ciliares e de APPs (Áreas de Preservação Permanente), ajudando a proteger os corpos hídricos e a biodiversidade regional. Um exemplo concreto desse compromisso é que, somente em 2025, a concessionária destinou cerca de 4.800 mudas ao IASB (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena), fortalecendo a conservação ambiental em áreas que servem de habitat para importantes espécies da fauna brasileira.

“Com o saneamento, podemos dizer que aqui no MS está acontecendo um dos maiores programas do Brasil de conservação de bacias hidrográficas, e isso tem tudo a ver com a biodiversidade”, conclui Fernando Garayo.

Liderança em Saneamento

As empresas de saneamento que atuam no Estado do Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba e a Ambiental MS Pantanal, fazem parte do grupo Aegea Saneamento, que é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil e atende mais de 39 milhões de pessoas. A companhia está presente em quase 900 cidades de 15 estados brasileiros, com atuação de norte a sul do país.

Opera nos estados do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, trabalhando que mais brasileiros tenham acesso a água e esgoto tratados, promovendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da saúde pública nessas regiões.

Mais informações em: www.ambientalmspantanal.com.br