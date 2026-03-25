‘Todos os nossos corpos’ é tema do 1º encontro do Clube de Leitura do SESC

Obra foi criada pelo escitor Eusvaldo Rocha Neto

O Clube de Leitura do Sesc se reúne para bater um papo acerca das histórias de personagens que vivem no Vale do Ivinhema, apresentadas no livro de contos “Todos os nossos corpos”, do escritor Eusvaldo Rocha Neto, neste sábado, dia 28, a partir das 14h, na biblioteca do SESC Teatro Prosa.

Eusvaldo Rocha Neto é um escritor sul-mato-grossense que possui cinco livros de contos publicados, sendo o livro em pauta o mais recente, de 2025. Em “Todos os nossos corpos” o autor apresenta temas que se inserem na geografia do Estado, destacando algumas cidades do Vale do Ivinhema, com narradores e personagens atuando em situações graves, em meio a questões fundiárias, desequilíbrio ecológico, luta de classes, banditismo, dependência química, famílias disfuncionais e fundamentalismo religioso, por exemplo. Embora temas e tramas sejam intensos, as técnicas literárias do autor priorizam histórias bem arquitetadas que atingem em cheio os sentimentos mais tênues de leitoras e leitores.

Silvio Santana de Souza, poeta e curador da Casa Fernando Pessoa, centro cultural de Campo Grande, resume sua sensação acerca do livro: “Para mim, foi uma leitura profunda, porém leve e de certo modo até bem humorada, das condições de uma população menos favorecida. Eusvaldo nos faz rir das desgraças alheias. Mas é um riso que nos leva à consciência de que a região retratada merece uma atenção especial dos órgãos públicos”, diz.

O autor revela que seu público-alvo é a população de Batayporã, cidade onde está radicado há vários anos. Nesse sentido, é importante o que afirmam os leitores batayporanenses, como José Pacheco, trabalhador braçal em uma usina de açúcar e álcool. “Essas histórias me deixam pensando em assuntos que nunca parei pra pensar a sério”, diz.

Já o escritor Henrique Pimenta, um dos responsáveis pelo clube de leitura, destaca em uma linguagem mais técnica a “sutileza da brutalidade” que caracteriza a escrita de Eusvaldo.

“Há muitos narradores embriagados, ou dopados, ou com problemas de ordem neurológica, e, portanto, pouco confiáveis, em histórias propositalmente ‘mal contadas’, chegando a situações-limite em que tragédia e comédia disputam espaço. E o leitor nunca sabe como será o desenrolar das histórias, o que só aumenta a tensão no decorrer da leitura. Tudo é suspeito. Todos são suspeitos. No mais, posso dizer que, no conjunto de seus cinco livros de contos, o autor apresenta um dos textos mais consistentes de MS”, conclui.

O Clube é aberto às pessoas que se interessam por boas obras literárias. Para participar do primeiro encontro não é necessária a leitura integral do livro.

Serviço: O Clube de Leitura do SESC Cultura analisa o livro “Todos os nossos corpos”, de Eusvaldo Rocha Neto, no Sesc Teatro Prosa, localizado na R. Anhanduí, 200 – Centro, Campo Grande.