Banco de Leite do HU da Capital precisa de doações para manter atendimento a bebês

Estoque pode acabar em uma semana; 23 recém-nascidos dependem do leite materno disponível

O Banco de Leite do Humap UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian UFMS), em Campo Grande, informou que o estoque de leite materno deve durar apenas sete dias. A unidade pede novas doações para garantir o atendimento a 23 recém-nascidos que atualmente dependem do leite armazenado.

Segundo o hospital, esses bebês consomem juntos cerca de 2,5 litros de leite por dia. O produto é essencial para a recuperação de recém-nascidos prematuros ou internados que não podem ser amamentados pelas próprias mães.

As mulheres que desejarem doar podem ligar para (67) 3345-3027 ou enviar mensagem de WhatsApp para (67) 99633-2510, para agendar a retirada do leite em casa. Também é possível comparecer ao Banco de Leite e fazer a extração no local, em procedimento que leva em média 15 minutos.

De acordo com o Humap, tanto nas coletas domiciliares quanto nas doações presenciais, uma equipe especializada segue todas as normas de higiene e segurança. As doadoras recebem orientações sobre extração, armazenamento e conservação do leite.

O Banco de Leite do Hospital Universitário é responsável pelo abastecimento da UTI Neonatal e de outras unidades da instituição, que atende recém-nascidos em situação delicada de saúde.

