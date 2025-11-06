Veículos capotam após fuga de abordagem e polícia apreende mais de uma tonelada de maconha na Capital

Na ação, dois homens acabram presos

Nesta quinta-feira (6), dois veículos capotaram após tentativa de fuga em abordagem abordagem policial em Campo Grande. Os veículos capotaram e juntos transportavam 1.349 quilos de maconha.

Toda a ação de perseguição foi realizada pela (PRF) Polícia Rodoviária Federal) e dois homens acabram presos. O crime foi descoberto quando a polícia fazia fiscalização nas proximidades da saída para Sidrolândia, os policiais avistaram dois carros, um Honda HR-V e um Fiat Siena, que foram denunciados por suspeita de tráfico.

Foi dada ordem de parada aos veículos, mas ambos os condutores ignoraram a sinalização e fugiram. Uma perseguição foi inciada e seguiu até o perímetro urbano da capital. O condutor do Honda HR-V perdeu o controle da direção e colidiu contra o portão de um comércio na Avenida Gunter Hans. Pouco depois, o motorista do Fiat Siena também perdeu o controle ao tentar fazer uma rotatória na mesma avenida e capotou fora da pista.

Nenhum dos suspeitos se feriu e foram detidos no local. Na vistoria aos veículos, os policiais descobriram que ambos utilizavam placas falsas. O Honda HR-V tinha registro de roubo/furto, foram encontrados 439 quilos de maconha, enquanto o Siena, transportava 910 quilos da droga.

Os presos confessaram que haviam recebido os carros carregados em Ponta Porã e que fariam a entrega das drogas em Campo Grande. A PRF também constatou que os dois já haviam sido presos anteriormente pelo crime de contrabando e descaminho e o motorista do Fiat Siena possuía um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi encaminhada à Denar (Delgacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em Campo Grande.

