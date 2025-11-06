Fiems 46 anos: a indústria que saiu do papel e impulsionou o desenvolvimento de MS

Primeira matéria de uma série em comemoração ao aniversário da Federação das Indústrias traz ata da primeira diretoria da instituição

Páginas ainda pouco amareladas, mas estampadas com tipos datilográficos que entregam a passagem do tempo. A ata de fundação da Fiems (Federação da Indústrias Mato Grosso do Sul), cuja cópia é guardada com cuidado pelo engenheiro Alfredo Fernandes, foi o primeiro passo para os 46 anos de história da instituição, completados nesta quinta-feira (06/11). A trajetória é marcada pelo fortalecimento econômico do Estado, modernização tecnológica e impacto direto na sociedade nos mais diversos âmbitos.

A assinatura de Alfredo Fernandes consta no documento que criou a instituição, que ele viria a presidir entre os anos de 1999 e 2007. Naquele tempo, como ele mesmo diz: “Nós começamos do zero”. Mato Grosso do Sul, recentemente criado, a partir da divisão do então estado de Mato Grosso, em 11 de outubro de 1977, já demonstrava potencial econômico e perspectivas industriais promissoras aliada a uma agricultura de destaque no cenário nacional.

Certamente, o engenheiro civil, residente em Corumbá, topou o desafio, mas não imaginava que o setor industrial se consolidaria como um dos mais importante da economia do Mato Grosso do Sul. Com investimentos bilionários, a indústria contribui de forma decisiva para a geração de empregos e o aumento das exportações. E, por coincidência ou não, a chegada da indústria de celulose e papel, responsável pela produção da matéria-prima do documento que formalizava a criação da Fiems, tem feito a diferença no bom desempenho econômico, respondendo por 39% do total de exportações.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a indústria vive um momento ímpar de desenvolvimento. “É uma data muito importante para uma atividade que, de certa forma, ainda é novidade. A indústria vem se fortalecendo. Vivemos a alegria de uma transformação no Estado, construída há muitas mãos, mas, acima de tudo, um projeto bem planejado, valorizando a produção, valorizando as pessoas, tentando construir em cada região um ponto de desenvolvimento e fazendo a diferença”.

Nos últimos anos, a Fiems se destaca principalmente como parceira do governo do Estado na busca por investimento, em grandes centros, como São Paulo, e também fora do país, com missões para Ásia, África, Europa e Estados Unidos, tendo como um dos atrativos a Rota Bioceânica, corredor logístico que visa conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico, encurtando o caminho entre o Brasil e a Ásia. A rota atravessa o Brasil (Mato Grosso do Sul), o Paraguai, a Argentina e chega a portos do norte do Chile.

Para o governador Eduardo Riedel, ter uma instituição tão forte e representativa, como a Fiems, na busca de objetivos comuns é estratégico e eficiente na consolidação de grandes projetos. “Especialmente, nos últimos 30 anos viemos tudo que aconteceu nesse estado. A Fiems tem a responsabilidade de um legado construído nesse sentido, como parceira nas discussões, seja com o poder público ou com o privado, na construção de um ambiente de negócios com segurança jurídica, com transparência e busca permanente por equilíbrio fiscal, tudo isso pensando nas pessoas”.

