Após crise sanitária, medidas rigorosas de limpeza são providenciadas na maior penitenciária de MS

Na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), uma rotina rigorosa de limpeza e higiene é adotada como parte das medidas preventivas da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Internos realizam a limpeza de áreas comuns, recebendo remição de pena conforme estabelecido pela Lei de Execução Penal (LEP). A disponibilização diária de produtos de limpeza, como detergente, sabão em pó e desinfetantes, visa evitar a proliferação de doenças de pele.

A ação faz parte de um conjunto de medidas que inclui a uniformização dos internos e a ativação da lavanderia para higienização de roupas de cama e banho. Além disso, a distribuição regular de kits higiênicos, composto por sabão em pó, sabonete, creme dental, escova dental e sabão em barra, é realizada a cada dois meses. Estes kits são adquiridos com ordem judicial, sob a supervisão da 3ª Vara Criminal e 8ª Promotoria de Justiça.

A Agepen também investiu na higienização por uma empresa especializada em todas as celas e pavilhões, com ciclos de aplicações contínuos. Para reforçar a eficácia dessas medidas, uma força-tarefa em conjunto com a SES, Sociedade Brasileira de Infectologia de MS, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Saúde de Dourados foi estabelecida. A presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dra. Andyane Tetila, visitou a unidade prisional, emitindo notas técnicas que orientam o manejo de escabiose (sarna) e furunculose, prontamente implementadas.

Visando a prevenção de novos surtos, a vigilância sanitária foi acionada, e medidas como a ampliação do tempo de permanência da equipe de saúde na UBS da PED estão sendo analisadas. Rafael Matos, secretário-adjunto de Saúde do Município de Dourados, informou que estão buscando a aquisição de medicamentos para eliminação e prevenção a parasitas, como a Ivermectina, visando garantir a saúde e o bem-estar dos internos.

Com informações da Agepen

