Audiência Pública debate saúde mental na educação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam na segunda-feira (24), às 19 horas, Audiência Pública para discutir sobre o tema: “Saúde Mental: um desafio na educação”.

O debate, de iniciativa do vereador Prof. Juari, presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto, que convocou a audiência. A Comissão é composta ainda pelos vereadores Valdir Gomes (vice), Beto Avelar, Ronilço Guerreiro e Prof. Riverton.

De acordo com o vereador Prof. Juari, proponente da Audiência, “cuidar da saúde mental dos profissionais e dos estudantes é primordial para que possamos garantir uma educação de qualidade”, afirmou.

