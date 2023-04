Cruzeiro controla jogo contra Grêmio e vence 1ª na volta à Série A

O Cruzeiro venceu o Grêmio na noite deste sábado (22), por 1 a 0, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Independência. Bruno Rodrigues foi o grande destaque da partida e marcou o único gol do confronto em jogada ensaiada de escanteio.

Essa foi a primeira vitória do time mineiro na sua volta à elite do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho, por sua vez, sofreu a sua primeira derrota no retorno. O Cruzeiro chegou aos três pontos e agora ocupa a 9ª colocação provisória da competição. O Grêmio tem a mesma pontuação, mas aparece na 11ª posição.

O Cruzeiro não vencia um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro desde o dia 31 de outubro de 2019. Naquele dia, o time bateu o Botafogo, fora de casa, por 2 a 0, na 29ª rodada da edição daquele ano.

O Grêmio começou o jogo dando indícios de que poderia controlar a partida. Logo nos primeiros minutos, o time comandado por Renato Gaúcho pressionou o Cruzeiro e dificultou a saída de bola dos donos da casa.

Contudo, depois dos 10 minutos de bola rolando, o Cruzeiro tomou conta da partida. O time mineiro, inicialmente, tentou jogadas pelo setor central do gramado, mas encontrou portas fechadas.

A principal saída se deu pelo lado esquerdo. A dupla formada por Bruno Rodrigues e Mateus Vital organizou as principais jogadas do Cruzeiro e levou perigo ao gol adversário.

O Cruzeiro começou o segundo tempo pressionando assim como fez durante o final da etapa inicial. Depois de muitos erros de finalização, o gol saiu em uma jogada ensaiada de escanteio.

Depois do gol marcado, o Cruzeiro abaixou suas linhas e deu a bola para o Grêmio, que pressionou. A equipe do Rio Grande do Sul criou boas oportunidades de empatar, mas acabou parando em Rafael Cabral.

Com informações da Folhapress