HRMS fará mutirão de vacinação contra gripe

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) realizará, nos próximos dias 26 e 27 de abril, um mutirão de vacinação contra a gripe e influenza destinada aos seus colaboradores.

A iniciativa faz parte das ações da “Campanha Abril Verde” que, desde o início do mês, promove uma série de atividades internas com foco na conscientização dos trabalhadores para um ambiente de trabalho mais seguro.

“Oferecer vacina aos colaboradores do HRMS é uma medida essencial para a promoção da saúde e segurança no trabalho”, destacou a enfermeira do trabalho, Terezinha de Jesus.

Durante os dois dias de vacinação, servidores do HRMS e funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços para o hospital poderão ser imunizados. A aplicação das doses ocorrerá na sala Ipê Roxo (térreo).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Vacina contra gripe abre para mais três grupos hoje