Ato de filiação: Dr. Victor Rocha vai para o PSDB na quinta-feira

Após um período significativo de atuação no Partido Progressista (PP), o vereador Dr. Victor Rocha anuncia sua decisão de se filiar ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), visando estabelecer uma nova e promissora parceria política. O evento está marcado para quinta-feira (14) a partir das 19h no Diretório do PSDB.

Durante sua trajetória no PP, Dr. Victor Tocha contribuiu de forma significativa para a comunidade, defendendo uma Saúde Pública de qualidade. No entanto, acredita que sua missão política encontrará maior sinergia e possibilidades de realização no PSDB, onde pretende continuar seu compromisso com o desenvolvimento e bem-estar da população.

“Meu principal projeto sempre foi a Casa Rosa. E desde a sua implantação, meu primeiro parceiro foi o deputado federal Dagoberto Nogueira. Que acreditou no sonho de se oferecer o que há de melhor na mastologia através do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde novembro de 2021, o projeto tornou-se referência nacional em gestão de Saúde Pública e conquistou novas parcerias, as quais sou imensamente grato”, explicou o Dr. Victor Rocha.

Além de Dagoberto, o vereador e médico mastologista contou com o apoio do ex-prefeito Marcos Trad, da Câmara Municipal de Campo Grande, dos deputados federais, Beto Pereira (PSDB), Camila Jara e Vander Loubet (PT) e da senadora Tereza Cristina (PP).

Dr. Victor Rocha esclareceu que por meio da Casa Rosa veio o convite para ingressar em outros partidos, porém, após conversa com o ex-governador Reinaldo Azambuja, resolveu que teria mais afinidade de trabalho no PSDB. “É público o trabalho realizado pelo PSDB em MS. Resolvi ingressar no partido para somar esforços em prol da minha principal bandeira, que é uma Saúde Pública de Qualidade. Estamos prontos para o enfrentamento. Vamos Juntos Acreditar e Realizar! Estão todos convidados para esse ato de democracia”.

Com informações da assessoria

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.