Deputado Lucas Lima volta a ser pré-candidato a prefeito na Capital pelo PDT

[Texto: Lauerano Secundo, Jornal O Estado de MS]

Após ter anunciado nos bastidores a sua desistência da sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande, o deputado estadual Lucas de Lima (PDT) voltou a anunciar que pretende concorrer ao cargo que hoje é ocupado por Adriane Lopes.

“Fizemos uma pesquisa interna e, diante dos números, o PDT fará o lançamento da minha pré-candidatura a prefeito de Campo Grande”. Foi o que afirmou o parlamentar que deverá receber no início de abril a direção nacional do partido. A partir de abril o PDT começará a articular com outros partidos para definir possíveis aliados bem como a indicação do candidato ou candidata a vice-prefeito.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, estará em Campo Grande no começo do mês de abril para participar da solenidade de assinatura de ficha de novos filiados e do lançamento da pré-candidatura de Lucas Lima a prefeito de Campo Grande. Também foi confirmada a presença do presidente nacional do partido, André Figueiredo. “Estive reunido com o presidente licenciado do PDT e ministro da Previdência. Neste mês, estamos focados na chapa de vereadores e filiações”, declarou Lucas.

“Lucas é uma figura promissora para a política de Campo Grande. Sua trajetória e resultados nas pesquisas refletem o reconhecimento do povo à sua dedicação e trabalho incansável. Estamos confiantes que ele representará muito bem os interesses da população na prefeitura”, pontuou o ministro da Previdência, Carlos Lupi, ao destacar a importância do partido contar com uma candidatura própria na Capital.

