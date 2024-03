Área de ocupação na Capital receberá redes de água e esgoto

Mais de 1,4 mil famílias moradoras da área de ocupação da Homex, localizada no Jardim Centro-Oeste, região sul de Campo Grande, passarão a ter acesso regular aos serviços de água e esgoto. As obras de saneamento básico iniciam já próxima semana.

Neste sábado (16), a partir das 13h, equipes da Águas Guariroba, concessionária de água e esgoto da Capital, farão o cadastramento dos moradores, para que possam receber os serviços adequadamente. Todos

A chegada das redes de água tratada e esgoto representa a valorização da região, onde os moradores esperam pela regularização há mais de 10 anos. Em uma ação em conjunto com a prefeitura de Campo Grande, a Águas Guariroba irá implantar 8,7 quilômetros de rede de água e outros 12,6 km de rede de esgoto.

Para o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, a chegada dos serviços no bairro reforça o compromisso da concessionária em levar saneamento básico para toda Campo Grande. “Nosso objetivo é universalizar os serviços de saneamento, sem deixar para trás sequer uma rua. Desta forma, estamos levando mais saúde, dignidade, qualidade de vida e valorização imobiliária para toda a cidade, sem qualquer distinção”, pontua.

A primeira via a receber interversões será a Rua Mairinque, no jardim Centro Oeste. Os moradores devem aguardar a instalação das redes e, em seguida, realizar cadastramento junto a concessionária para regularização dos serviços.

A área da Homex está ocupada desde 2013. A prefeitura deu início a regularização dos imóveis, por meio de projetos da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários e da Comissão de Acompanhamento de Projetos de Regularização Fundiária na Capital.

SERVIÇO:

Todos em ação Homex – Cadastro Águas Guariroba

Data: 16/03/1014

Horário: 13h

Local: Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão – R. José Pedrossian, 1270 – Parque Novo Século, Campo Grande

