Homem é preso em drogas após filho denunciar agressão, em Jardim

Nesta segunda-feira (30), homem de 45 anos foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica. O caso aconteceu em Jardim, cidade distante 237 quilômetros de Campo Grande.

A ocorrência teve início após a vítima, um jovem de 23 anos, comparecer à unidade policial relatando ter sido agredido fisicamente por seu pai durante desentendimento ocorrido na residência da família, situada no município de Jardim. A agressão teria sido praticada com o uso de um cabo de vassoura, causando lesões no braço e na mão da vítima.

Durante o atendimento, o comunicante informou ainda que o autor manteria substâncias entorpecentes no imóvel. Diante das informações e mediante autorização para ingresso no local, a equipe policial realizou diligências na residência, onde foram encontrados vestígios de droga e apreendida quantidade de aproximadamente 59 gramas de substância análoga à maconha, além do objeto utilizado na agressão.

Há indícios de que quantidade maior de entorpecente teria sido retirada do local momentos antes da chegada da equipe policial.

Na sequência, os policiais civis localizaram o suspeito em seu local de trabalho, onde foi efetuada a prisão em flagrante. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.