Após atropelamento na Rua Brilhante, hemocentro entra em emergência para sangue A- negativo

Estoque do tipo raro caiu para 23% após necessidade de transfusões; família de Jamile Domingues pede doações

O hemocentro de Campo Grande entrou em situação de emergência para o tipo sanguíneo A- negativo, que está com apenas 23% do estoque, após a necessidade de transfusões provocada pelo atropelamento de Jamile Domingues, de 42 anos.

A vítima, funcionária pública municipal, foi atingida por um veículo na madrugada do último sábado (14), na Rua Brilhante, na região da Vila Carvalho. Com a força do impacto, ela perdeu a perna esquerda e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada em estado grave para a Santa Casa. O motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o hemocentro, o tipo A- negativo corresponde a cerca de 8% da população, o que torna a reposição mais difícil. O estoque, que estava em nível considerado confortável, caiu rapidamente após o atendimento da ocorrência e de outro paciente que já utilizava a mesma tipagem sanguínea.

Além do A- negativo, os tipos O+ positivo (82%) e O- negativo (67%) também estão abaixo do ideal.

Diante do cenário, o hemocentro faz um apelo para que doadores com sangue A- negativo procurem a unidade para reforçar os estoques. A família de Jamile também mobiliza a população e pede que as doações realizadas na Santa Casa sejam registradas em nome dela, com envio do comprovante para o número (67) 98117-9655.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram