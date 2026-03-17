UFMS abre concurso com 44 vagas para professores e salários acima de R$ 8 mil

Inscrições começam no dia 20 de março e seleção terá três etapas, com provas marcadas para maio

A UFMS 9Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu nesta terça-feira (17) um concurso público para contratação de professores do magistério superior. Ao todo, são 44 vagas distribuídas em diferentes áreas, e as inscrições ficam abertas entre os dias 20 de março e 6 de abril de 2026, exclusivamente pela internet.

O processo seletivo será composto por três etapas e as provas estão previstas para ocorrer entre 26 e 30 de maio, em Campo Grande e Três Lagoas.

As oportunidades abrangem áreas como medicina, direito, engenharias, educação e computação, com vagas distribuídas em nove cidades do estado: Campo Grande, Naviraí, Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, Paranaíba, Chapadão do Sul, Coxim e Ponta Porã.

Inscrições

A taxa de inscrição é de R$ 350, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea, no período de 20 a 23 de março. Para participar, é necessário preencher o formulário online e enviar documentos como diploma, identidade e comprovante de residência.

A remuneração varia conforme a titulação e a carga horária. Para jornadas de 20 horas semanais, o salário inicial é de R$ 3.090,43, com adicionais para especialização, mestrado e doutorado. Já no regime de dedicação exclusiva, professores com doutorado podem receber mais de R$ 7 mil, além de auxílio-alimentação. Também estão previstos benefícios como auxílio-transporte, assistência à saúde e auxílio pré-escolar.

Seleção

A seleção será feita por meio de prova escrita, prova didática que consiste na apresentação de uma aula de 40 a 50 minutos sobre um tema sorteado e análise de títulos.

O edital prevê reserva de vagas por ações afirmativas, com 30% destinadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de 5% para pessoas com deficiência.

O resultado preliminar está previsto para 3 de junho, com homologação final a partir do dia 17.

O edital completo pode ser consultado no site da UFMS.

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