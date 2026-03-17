Senac oferece 35% de desconto em cursos durante o Mês do Consumidor

Promoção é válida de 9 a 27 de março e inclui cursos livres, técnicos e graduação

O Senac de Mato Grosso do Sul preparou uma promoção especial para o Mês do Consumidor. Entre os dias 9 e 27 de março de 2026, quem se matricular em cursos livres, no primeiro módulo de cursos técnicos ou na primeira mensalidade da graduação pode aproveitar 35% de desconto.

As inscrições podem ser feitas pelo site, pela Central de Atendimento ou presencialmente nas unidades do Senac. A oferta não é cumulativa com outras promoções, não vale para rematrículas e não inclui alunos ou ex-alunos com pendências financeiras. Além disso, as turmas podem ser adiadas ou canceladas caso não atinjam o número mínimo de participantes.

Segundo o Senac, a iniciativa é uma oportunidade para quem deseja iniciar uma formação ou atualizar conhecimentos, incentivando a qualificação profissional e o preparo para o mercado de trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Central de Atendimento: (67) 99949-2638. O regulamento completo da promoção está disponível no site da instituição.

O Sistema Comércio MS, responsável pelo Senac, é formado por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Confira aqui o regulamento promocional.