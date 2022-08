Após 45 dias, previsão de chuva promete aliviar tempo seco em MS

O clima quente e seco predomina há mais de um mês em Mato Grosso do Sul. Em pleno inverno, o mês de julho registrou o maior recorde de temperaturas desde 1986, com média na casa dos 29,7° C. Apesar do clima desértico, a previsão indica que pancadas de chuva irão aliviar o tempo seco o já nos próximos dias.

Em entrevista ao Estado Online, a meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) Valesca Rodriguez esclareceu os fatores que ocasionam a elevação das temperaturas e a baixa umidade.

“Mato Grosso do Sul passa por um bloqueio atmosférico, uma massa de ar seco, que está favorecendo esse tempo seco, com temperaturas acima de 30ºC e umidade relativa do ar abaixo de 20%, ontem em Sonora a umidade chegou a 12%, o que é bem abaixo do estimado”, explicou.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. Além de favorecer a ocorrência de incêndios florestais e queimadas em áreas urbanas e rurais, o período aumenta os riscos a saúde, facilitando o surgimento de doenças pulmonares, tosses, crises de rinite, sinusite e incômodos respiratórios.

Em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, como Ponta Porã, não chove a mais de 45 dias. Na Capital, a última chuva foi registrada em 12 de julho, 23 dias atrás.

Valesca explica que apesar de muito esperada, a chuva prevista para hoje (4), deve se concentrar na região Sul de MS. Nas demais cidades do Estado, incluindo Campo Grande, a chuva pode chegar entre sábado (6) e terça-feira (9), já o frio chega entre os dias 10 e 11 de agosto.

“Há uma pequena chance de chuva entre quinta-feira (4) e sexta-feira (5), mas somente na região sul do Estado. É uma frente fria oceânica, mas ela não vai quebrar o bloqueio atmosférico que têm atuado nos últimos dias. Contudo, entre o dia 6 a 9 de agosto terá o avanço de uma cavado que é uma área alongada de baixa pressão aliado ao transporte de umidade da Amazônia irá quebrar o bloqueio gerando novas chuvas em todo Estado”, disse.

Alerta de baixa umidade

Até a chegada das chuvas a baixa umidade segue firme em todo Estado, na manhã de hoje (4), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um novo alerta de nível laranja, ou seja, alto risco, com umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%.

Para evitar problemas de saúde, Valesca Rodriguez recomenda usar hidratante para pele, umidificar o ambiente, beber bastante líquido e evitar a prática de atividades físicas nos horarios mais quentes do dia.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Crianças e idosos exigem atenção redobrada nesse período, por isso é necessário ficar atento à hidratação.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

