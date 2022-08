Dia será quente mas previsão é de frente fria no fim da semana

A previsão para esta quinta-feira (04) é de tempo estável em todo Mato Grosso do Sul devido ao sistema de alta pressão atmosférica, que contribui para o tempo quente e seco. Durante a semana o destaque foi para as altas temperaturas e em Campo Grande a máxima hoje deve atingir os 34ºC de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

Os valores de umidade relativa do ar continuam em baixa. Na terça-feira (02) o INMET divulgou um alerta de perigo potencial para os municípios do Estado devido aos índices de umidade variando entre 20% e 30%. Recomenda-se o consumo de líquidos, evitar realizar exercícios em horários mais quentes e atenção redobrada para crianças, idosos e animais.

A previsão indica que a partir de hoje pode ocorrer uma frente fria pela região sul e sudoeste, o que favorece o aumento de nebulosidade na maioria dos municípios. Espera-se algumas pancadas de chuvas e tempestades isoladas no extremo sul do Estado devido a passagem de uma frente fria oceânica de fraca intensidade sobre o MS.

São esperadas temperaturas mínimas entre 18-20°C nas regiões do Cone-Sul, Sul-Fronteira, Sudoeste e Grande Dourados e máximas que irão variar entre 28/33°C. Nas outras regiões do estado, as mínimas ficam entre 18-24°C e as máximas podem chegar aos 36°C. E em Campo Grande, mínimas de 21°C e máximas de 33°C.

Os modelos meteorológicos indicam a possibilidade de acumulados de chuvas até 80 mm, principalmente para as regiões da grande Dourados, Leste e Cone-Sul. Para o restante do estado espera-se acumulados entre 20-40 mm neste período.

A queda mais acentuada das temperaturas deve ocorrer entre os dias 09 e 10 de agosto, com temperaturas mínimas entre 5-7°C no extremo sul e 10-12°C no centro-sul do estado.

