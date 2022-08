É Lei: Programa de Prevenção ao Infarto do Miocárdio é instituído em Campo Grande

A partir de hoje (3) Campo Grande passa a contar com o Programa de Prevenção ao Infarto do Miocárdio sob a Lei nº 6.903 de 02/08/2022. O programa instituído e divulgado na edição de hoje do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) prevê ações que serão realizadas durante sua vigência.



De acordo com a publicação, o programa inclui a readequação do “Disque Samu 192” para inclusão do referido serviço, além da ampla divulgação da implantação do serviço e dos sintomas em sites oficiais do município.

Serão realizadas também qualificações de profissionais para o atendimento de forma rápida, após a identificação dos sintomas. Bem como, orientação dos primeiros socorros por telefone, direcionamento do paciente para um hospital de referência, o mais rápido possível e a notificação do hospital de destino.

Além disso, a Lei institui também que o programa terá uma solicitação para que o acompanhante seja, preferencialmente, quem tenha presenciado o início dos sintomas.

Leis – Foi instituído hoje (3), também, e publicado no Diogrande a Lei n. 6.901 de 02/08/2022 o “Dia do Coach” em Campo Grande e que será comemorado anualmente ema 12 de novembro.

Outra Lei instituída é em relação ao “Dia Municipal do Historiador”, sob o número 6.902 de 02/08/2022 e será comemorado anualmente no dia 19 de agosto. Ambos estão inseridos no calendário oficial de eventos do município de Campo Grande e já passam a vigorar a partir da data da publicação no Diogrande.

