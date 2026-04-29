Anvisa suspende protetores solares e repelentes de três marcas após identificar irregularidades

Na manha desta quarta-feira (29), a Anvisa determinou a suspensão imediata da fabricação, comercialização e uso de protetores solares e repelentes produzidos pela empresa Henlau Química Ltda. A medida atinge marcas como Sunlau, Wurth e Needs. Inspeções realizadas entre os dias 14 e 17 de abril identificaram descumprimento das Boas Práticas de Fabricação e alterações nas fórmulas aprovadas dos produtos.

De acordo com a Anvisa, as irregularidades podem comprometer a eficácia e a segurança dos itens. Nos protetores solares, existe o risco de o FPS (fator de proteção solar) não corresponder ao informado na embalagem, aumentando a exposição da pele aos raios solares. Já nos repelentes, falhas na composição podem reduzir a proteção contra insetos transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A suspensão vale para todos os lotes de diversos produtos fabricados pela empresa, incluindo repelentes infantis e itens à base de substâncias como icaridina e DEET, além de outros cosméticos e saneantes.

A Anvisa orienta que consumidores interrompam o uso imediatamente. Quem adquiriu os produtos deve procurar o estabelecimento onde realizou a compra ou entrar em contato com o fabricante para orientações sobre devolução ou descarte correto.

Além da suspensão, a agência também determinou o recolhimento dos produtos que ainda estão em circulação no mercado.