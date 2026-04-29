Agetran instala semáforo próximo à Santa Casa nesta quarta-feira (29)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) implantou, nesta quarta-feira (29), um novo conjunto semafórico no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Travessa Pepe Simioli, em Campo Grande. A medida busca aumentar a segurança viária e organizar o fluxo de veículos e pedestres em uma região de grande circulação.

O ponto atende especialmente à demanda de pacientes, acompanhantes e profissionais que transitam diariamente nas imediações da Santa Casa de Campo Grande e de clínicas instaladas no entorno, onde o movimento é intenso ao longo de todo o dia.

Com a instalação do equipamento, a travessia de pedestres passa a contar com maior segurança, além de contribuir para o ordenamento do trânsito no cruzamento. A expectativa é reduzir conflitos entre veículos e melhorar a fluidez na via.

A região concentra serviços de saúde e grande fluxo de pessoas, o que exige atenção contínua do poder público para garantir mobilidade segura e acessível.

A Agetran informou que segue monitorando pontos estratégicos da cidade para promover melhorias no trânsito, com foco na preservação de vidas e na segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.