Anvisa suspende comercialização do “Melzinho do Amor” por alegações irregulares e riscos à saúde

A Anvisa determinou, nesta sexta-feira (28), a suspensão da fabricação, distribuição, venda e consumo do suplemento Power Honey, conhecido popularmente como “melzinho do amor”. Fabricado pela Alemed Nutracêutica Indústria e Comércio Ltda., o produto teve todas as suas atividades interrompidas em território nacional.

A agência alegou que o Power Honey faz promessas de efeitos terapêuticos e estimulantes sem comprovação científica, o que é proibido para suplementos alimentares. A rotulagem e as campanhas publicitárias do produto indicam propriedades medicamentosas e benefícios que não correspondem à sua composição real, o que pode induzir o consumidor a erro.

Além disso, exames realizados no suplemento detectaram a presença de conservantes em níveis superiores ao permitido, como o benzoato de sódio e o sorbato de potássio, o que contribuiu para a decisão de retirar o produto do mercado.

Em suas divulgações online, o Power Honey é descrito como um suplemento capaz de melhorar o humor, estimular a libido, aumentar a energia, melhorar o desempenho físico e até auxiliar no emagrecimento. Além disso, o produto é associado a efeitos vasodilatadores, com alegações de que seus ingredientes são “seguros” e “conformes às normas da Anvisa”.

A Anvisa, no entanto, classificou essas alegações como irregulares e potencialmente enganosas, alertando que o conteúdo publicitário do produto ultrapassa o limite permitido para suplementos alimentares e cria falsas expectativas nos consumidores. O fabricante do Power Honey deverá recolher todos os lotes do produto e não poderá comercializá-lo novamente até que regularize a situação conforme as normas sanitárias vigentes.