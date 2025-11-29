De Campo Grande ao Piauí: artistas levam espetáculo ‘Cabeça de Toco’ ao ‘Trisca – Festival de arte com crianças’

Os artistas da Capital Febraro de Oliveira, Marcos Mattos, Marcus Perez e Renata Leoni, da Arado Cultural, levam a Parnaíba, no Piauí, no fim de semana, o espetáculo ‘Cabeça de Toco, aqui tudo é mato’, integrando a programação do ‘TRISCA – Festival de arte COM crianças’ e compartilhando novos sentidos entre territórios, infâncias e imaginações. A programação do festival começou na sexta-feira (28) e deverá ir até a segunda.

A produtora cultural e artista da dança Renata Leoni, da Arado Cultural, conta que a aproximação com o TRISCA, se deu por um convite feito à Soraya Portela, uma das diretoras do evento, para participar do projeto ‘Dancidades – Dança e Cidadania’, em 2018, em Campo Grande. “Nesse encontro, Soraya participou de uma roda de conversa, expondo experiências com ações que desenvolve com crianças e idosos no Piauí há mais de 15 anos. Desde então, temos pensado em parcerias para o fortalecimento das ações realizadas aqui em MS e no Piauí, em uma rede colaborativa que se apoia, incentivando a troca de experiências a partir das diferentes frentes de trabalho realizadas pelo Instituto Punaré, Canteiro Produções Artísticas e Arado Cultural”.

Na sexta, os artistas realizaram ação de mediação artística com crianças, por meio do espetáculo ‘Desimaginar o mundo’. Já no sábado (29), das 8h às 10 horas, o grupo participa do Acontecimento ‘Cabeça de Toco, todo mar aqui é mato’, na praia Pedra do Sal.

Na segunda-feira (01), às 8h30, os artistas participam do fórum ‘Fala na Lata: Pensamento Cerradiço – breves mapas para o Mato’, com crianças, no auditório da UFDPAR (Universidade Federal do Delta do Parnaíba). “O TRISCA tem um formato muito especial, são as crianças que fazem a curadoria com as gestoras do Instituto Punaré (que realiza o evento). E, esse fórum, é um bate-papo, uma conversa sobre o Festival, sobre o que as crianças querem assistir, entre outros temas. Nesta oportunidade, falaremos um pouco sobre o processo de produção do nosso espetáculo”, destaca Renata. Também no dia 01 de dezembro, às 19 horas, apresentam o espetáculo ‘Cabeça de Toco, aqui tudo é mato’, no Teatro Saraiva.

O processo criativo inicial do espetáculo conduziu os artistas a imaginarem uma dança-instalação, em diálogo com as memórias dos quintais de suas casas, inspirados na obra de Conceição dos Bugres, artista que obteve reconhecimento internacional pela série de esculturas talhadas em tocos de madeira que fez, chamadas de “bugrinhos” e considerados símbolos da arte e da cultura sul-mato-grossense. O legado de Conceição inspirou Renata Leoni, Marcos Mattos, Marcus Perez e Febraro de Oliveira, artistas com diferentes experiências, a criarem uma dança-instalação em diálogo com as infâncias.

No limiar entre corpo, matéria e memória, ‘Cabeça de Toco’ explora o impacto da ação humana sobre a natureza e os territórios simbólicos do centro-oeste brasileiro. Inspirado na queda de uma árvore, que se transforma em 30 pedaços de madeira no palco, o espetáculo tensiona destruição e renascimento em uma narrativa aberta e poética. ‘Cabeça de Toco’ evoca o movimento dos bichos, rios, árvores e gentes, fazendo da madeira uma protagonista que dança e conta histórias. A obra convida o público a refletir sobre a urgência de novas formas de relação entre o humano e o mundo que habita.

O coletivo de artistas é composto por Renata Leoni, 62 anos, ex-bailarina do Pantanaliadança (primeiro grupo independente de dança) e da Ginga Companhia de Dança (a mais longeva do Mato Grosso do Sul). Marcos Mattos, 40 anos, é um dos diretores da Arado Cultural juntamente com Renata e foi diretor artístico da Cia Dançurbana por 21 anos.

Juntam-se a esses experientes artistas, Febraro de Oliveira, 26 anos e Marcus Perez, 25 anos. Febraro é artista do texto e da palavra, ganhador do Prêmio Caio Fernando Abreu de Literatura 2022, um dos mais relevantes da América Latina dedicados à diversidade no âmbito artístico. Marcus Perez é artista da cena, pesquisadora de danças brasileiras, arte educadora e integrante do grupo Renda que Roda da Universidade Estadual de MS.

O grupo participa do Festival com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), do Governo Federal, através do Minc (Ministério da Cultura), operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS, EDITAL DE INTERCÂMBIO CULTURAL FCMS Nº 005/2025.