Espetáculo de dança e teatro que acontece neste sábado em Dourados

Realizado por associação que visa comabte violação de direitos com crianças, adolescentes e mulheres , espetáculo “O Regular das Emoções”contará com números de danças e teatro

Por meio da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), a administração municipal é parceira da Associação Beneficente Salvare na realização de seu primeiro espetáculo de artes, que acontece neste sábado.

De acordo com a gerente executiva e professora Aline Brasileiro, haverá apresentações de dança e teatro. “Serão ao todo mais de 20 apresentações”, diz ela, enfatizando o apoio que a Prefeitura de Dourados e Funed dão à associação, que ocupa um espaço no estádio Douradão.

Aline Brasileiro conta que desde 2009, a Associação Salvare realiza projetos sociais em Dourados, principalmente na aldeia indígena, com capacitação aos professores, além do trabalho de prevenção a todo tipo de violação de direito com crianças, adolescentes e mulheres.

Ela ressalta que através dessa parceria com o município é possível oportunizar essas atividades de forma gratuita para toda a população douradense, e agradece ao prefeito Marçal Filho e à diretora-presidente da Funed Sandra Giselly Amaral, “pela renovação do termo de cedência para que a Salvare permaneça com suas atividades gratuitas à população”.

O espetáculo “O Regular das Emoções” será apresentado às 18h30, na sede da Comunidade Vinhedo, que fica na Rua Josué Garcia Pires, nº 2410 (antiga W-11), Jardim dos Coqueiros, próximo à Escola CAIC. A entrada tem valor social – R$ 25,00 – para a manutenção da Associação e , também, para pagar o custo do vestuário dos alunos

MATRÍCULAS PARA 2026

A direção da Associação Beneficente Salvare informa que a partir da primeira semana de dezembro estarão abertas as inscrições para as atividades de 2026. Serão ofertadas, dança criativa com foco nas modalidades clássica, contemporânea e danças urbanas, além de teatro, alongamento e fortalecimento para mulheres. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (67) 9 9972 1614. A página no Instagram é @absalvare .

