Prefeitura de Campo Grande esclarece que recesso não será de 16 dias seguidos; entenda

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação), esclareceu que a Resolução nº 243, publicada no Diogrande desta quinta-feira (6), foi atualizada. O documento define orientações para o recesso de fim de ano, nos períodos de 22 a 26 de dezembro de 2025 e de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026.

Diferente do que havia sido publicado anteriormente, não haverá um recesso contínuo de 16 dias. Por meio de nota, a prefeitura da Capital reforçou que “os servidores deverão se revezar em escala entre os dois períodos (para as repartições que não adotaram o expediente de seis horas como Sesdes e Sesau, por exemplo), de forma a garantir a manutenção dos serviços essenciais e o atendimento ao público em todos os órgãos e entidades da Prefeitura”.

A Semadi reforça que a ação integra o planejamento de contenção de despesas previsto em decreto municipal, equilibrando o descanso dos servidores com a continuidade dos serviços e o bom atendimento à população.