Funcionária e clientes são presos por esquema de furtos em supermercado de Corumbá

Grupo atuava de forma combinada para registrar parcialmente produtos e desviar valores das compras, segundo investigação policial

Cinco pessoas foram presas em flagrante na noite de quarta-feira (5) em Corumbá, suspeitas de integrar um esquema de furtos qualificados mediante fraude em um supermercado da região central. Entre os detidos estão três mulheres e dois homens, com idades entre 28 e 67 anos, incluindo uma funcionária do setor de caixas do estabelecimento.

De acordo com informações da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, o caso veio à tona após o representante jurídico do supermercado apresentar imagens do circuito interno de segurança. O material mostrou a funcionária deixando de registrar parte das mercadorias de determinados clientes, simulando o lançamento no sistema e permitindo que saíssem sem pagar por todos os itens.

As investigações apontam que o grupo agia de forma coordenada: a funcionária registrava apenas parte das compras, enquanto os clientes envolvidos pagavam valores reduzidos, repassando o restante “por fora”, geralmente por transferências eletrônicas. O esquema, segundo o depoimento de uma das suspeitas, teria começado no ano passado e se intensificado nos últimos meses.

Imagens, notas fiscais e comprovantes de pagamento foram apreendidos para análise. Todos os suspeitos tiveram a prisão em flagrante ratificada por furto qualificado mediante fraude. Três deles também foram indiciados por associação criminosa, devido à atuação conjunta e contínua nas fraudes.

As investigações continuam para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema.

