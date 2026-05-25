Anvisa proíbe produtos da marca Now Foods

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta segunda-feira (25), a apreensão de 23 medicamentos da marca Now Foods. Os produtos, da Uptown Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ: 44.479.024.0001-40), não podem ser importados, fabricados, distribuídos, vendidos ou utilizados.

Apesar de não possuírem registro, notificação ou cadastro na Agência, os medicamentos vinham sendo divulgados e comercializados pela internet.

Confira a lista dos produtos da Now Foods proibidos:

Casca de Canela

Hawthorn Extract

Beta-Sitosterol Plant

Mood Support

Multivitamínico Mulheres

Saw Palmetto

Ácido Gaba

Suplemento Alpha GPC

Dopa Mucuna

Berberina Support Glicose

Pycnogenol

Brain Elevate

Testo Jack

Flor de Maracujá

Extrato de Epimedium

Silica Complex

Prostate Health

Alho Concentrado

Aloe Vera 100mg

DGL 400mg Now Food com Aloe Vera

Cholesterol Pro

Raiz de Valeriana 500mg

Manipulados estéreis

A Resolução (RE) 2.110/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU), também determinou o recolhimento de todos os medicamentos manipulados estéreis produzidos até 19/12/2025 pela Injemed Medicamentos Especiais Ltda. (CNPJ: 23.664.355/0001-80).

Inspeção realizada por técnicos das Vigilâncias Sanitárias do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte comprovou a manipulação irregular de produto estéril, em desacordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 67/2007.

Recolhimento voluntário

A Anvisa suspendeu ainda a venda, a distribuição e o uso do lote P0019875 do medicamento Aldomet 250mg com REV CT BL AL PLAS TRANS X30. A fabricante, Aspen Pharma Indústria Farmacêutica LTDA (CNPJ: 02.433.631/0001-20) comunicou o recolhimento voluntário em razão da detecção de um desvio de qualidade crítico ocorrido no processo de embalagem.

Segundo a empresa, blisters da apresentação de 250 mg foram inseridos por engano em cartuchos da apresentação de 500 mg. O produto é usado no tratamento do controle da pressão arterial.