Do sabre de luz ao dado de RPG: paixão nerd transforma hobbies em comunidade e identidade

De jogos de mesa a torneios mundiais, fãs da cultura nerd e geek contam como é esse estilo de vida

Nesta segunda-feira, 25 de maio, a turma ‘nerd’ do fundão terá a sua vez de brilhar, com o Dia do Orgulho Nerd. Conhecido também como ‘Dia da Toalha’, a data celebra a cultura nerd e geek, e faz referência ao lançamento do filme ‘Star Wars: Uma Nova Esperança’, de 1977, e a série literária ‘Guia do Mochileiro das Galáxias’, de Douglas Adams.

Nos últimos 20 anos, a popularização do universo nerd saiu das mãos das franquias planetárias e alienígenas e ganhou fama a partir de grandes filmes de super-heróis, séries e livros.

O público que se interessa por assuntos relacionados à ciência e tecnologia, que consomem as produções da cultura pop, como filmes e séries, trabalham no universo da tecnologia, computadores, jogos eletrônicos e histórias em quadrinhos são chamados de nerds ou geeks.

Essa paixão alcançou diversos nichos e gêneros atualmente, não sendo relegados aos homens ou apenas as culturas internacionais. A mestranda em comunicação Taís Wölfert, mesmo ocupada com os estudos, tira um tempo para realizar o cosplay, atividade que consiste em se vestir com roupas, acessórios e outros artigos, para representar um determinado personagem.

Em entrevista ao jornal O Estado, ela relembra que já conhecia o mundo dos cosplayers, mas ao se ver em uma personagem, realmente resolveu entrar de cabeça na prática. “Em meu primeiro cosplay eu montei o look todo sozinha, e a maioria deles eu tento adaptar looks do meu armário para o cosplay. Também tenho uma crônica que escrevi na época da faculdade que foi sobre fazer cosplay”, disse.

Um de seus personagens preferidos de interpretar é a Sakura, do anime Naruto Shippuuden. “Me identifico com ela, o cabelo rosa dela é a minha cor preferida também. Ela é uma personagem forte, esforçada e coloca o protagonista no lugar dele. Além de ter uma evolução muito grande”.

Já o fotógrafo Erick Shimoya é vidrado no mundo do clássico Pokémon, e participa sempre de atividades ligadas ao anime, desde jogos de videogame até jogos mais clássicos, como os de tabuleiro e cartas.

“Eu coleciono desde criancinha e também sempre gostei de jogar os jogos de videogame da série, então isso foi um impulso para começar a me interessar pelo jogo de cartas. O interesse a primeiro momento foram as cartas coloridas quando era criança, mas aí fui entendendo mais as estratégias e vi que era um hobby muito bom para a minha cabeça e divertido também”, conta.

Neste ano, Erick participou do Pokémon Regional Championships, realizado em Campinas, A competição conta com disputas em diferentes modalidades, incluindo o tradicional Pokémon TCG, batalhas nos videogames oficiais da franquia e também confrontos dentro do Pokémon GO, jogo mobile que continua movimentando milhões de jogadores no mundo inteiro.

O campeonato transformou Campinas em ponto de encontro para a comunidade de apaixonados por Pokémon, reunindo cosplayers, fãs da cultura geek e jogadores profissionais. Segundo o fotógrafo, competidores de todas as partes da América Latina vieram ao Brasil para participar do evento e acumular ‘pontos’, que servirão para classificação para o campeonato mundial. Com participação de mais de 2 mil jogadores, o evento ainda dá premiações exclusivas.

“Foi incrível, o evento teve mais de 2.000 jogadores de todos os formatos (Video game, TCG e Pokémon GO). No começo eu fiquei bem nervoso, achando que não ia conseguir ter uma boa performance, mas depois fui vendo que era capaz e não passei de fase por apenas 2 pontinhos (1 vitória). Mas no geral eu fiquei super feliz também pelo nosso júnior que ficou em sexto lugar no geral! Foi muito legal comemorar com todos que estavam presentes lá, torcer por ele e dar apoio sempre que tínhamos um momentinho para passar lá”, relatou.

Para o estudante Lucas Okida, os jogos de RPG foi o chamariz para o mundo nerd. RPG (role-playing game), é um tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas colaborativamente. O progresso de um jogo se dá de acordo com um sistema de regras predeterminado, dentro das quais os jogadores podem improvisar livremente.

“Comecei no RPG por meio de convites de amigos que já conheciam ou tinham interesse no estilo de jogo”, recorda. Ele argumenta que o RPG de mesa é como escrever um livro em tempo real com os amigos, com acontecimentos, vilões, contexto de mundo, onde cada ação trará uma consequência.

“O fato é que o jogo tem potencial de ser muito imersivo; ao ponto de os jogadores passarem horas conversando apenas no role-play (interpretação de papel) de acordo com seus personagens, sejam eles iguais, parecidos ou completos opostos de suas personalidades”, explica.

Mudanças de visão

Anteriormente o mundo geek e nerd era hostilizado e sempre ligado a um esteriótipo. Entretanto, para quem está inserido no universo, ele serve como um espaço de acolhimento.

“Me sinto feliz ao realizar o cosplay, principalmente quando é um personagem mais conhecido e o pessoal pede foto. O cosplay me ajudou na autoestima, por receber elogios e me sentir mais segura para fazer aquilo, encontrar acolhimento naquele meio, pois todos são geeks e consomem cultura pop”, relata Taís, que já participou da Parada nerd, Museu do Videogame e Campão Geek.

“Com o aumento da visibilidade da cultura nerd ao passar dos anos, as pessoas passaram a conhecer o RPG por meio de eventos, vídeos e lives de campanhas na internet”, reforça Lucas. “O mais famoso no Brasil muito provavelmente é o Ordem Paranormal, criado por Rafael Lange ‘Cellbit’ em meados de 2020, juntamente de outros grandes nomes do meio, como Rakin e Calango”, complementa.

Paixão

Mesmo que Pokémon seja uma franquia mais ‘antiga’, com seu início em 1998, Erick vê que a diversidade de estratégias em que o jogo de cartas da saga proporciona chama a atenção do público interessado em conhecer mais sobre.

“A maneira como cada pessoa que a gente conversa pensa diferente é muito interessante! Sempre saem coleções novas, com cartas novas e maneiras diferentes de jogar, o que torna o ciclo sempre renovado”, explica.

A paixão pelo universo Pokémon começou ainda nos anos 1990 e 2000, com os jogos de Game Boy. Desde então, o fã se encantou pela criatividade na criação dos personagens, pelo universo construído pela franquia e, principalmente, pelas trilhas sonoras dos jogos. A conexão ficou ainda mais forte após uma experiência no Japão, onde morou e participou do mundial em Yokohama. Segundo ele, um dos momentos mais marcantes foi perceber como Pokémon está integrado à cultura japonesa. “Aquilo acho que foi o que mais me mostrou que a franquia é gigante por lá e é reconhecida mesmo como um marco do Japão, onde a cultura fundiu com os jogos e o universo geek”, relembra.

Lucas argumenta que os jogos de mesa auxiliam as pessoas a socializarem, encontrarem ali um grupo de amigos com as mesmas paixões e gostos, além de exercer a criatividade.

“O jogo serve como uma ótima ferramenta para socializar até mesmo pessoas que não se conhecem. Essa é a magia do roleplay. Pois não se trata exclusivamente do que ‘eu faria nessa situação’, mas sim de elementos mais complexos e imersivos como ‘o quê o MEU PERSONAGEM faria nessa situação?’ ou ‘qual a melhor jogada com os recursos e conhecimentos que meu personagem tem?’. Momentos como esse carregam emoção! Alegria, tristeza pela morte de um personagem ou NPC querido, ansiedade (num bom sentido). Após a sessão de jogo, ocorre uma conversa de como foi a sessão, das jogadas incríveis ou momentos marcantes dos personagens e/ou suas interações. Às vezes os jogadores até conversam sobre jogadas ensaiadas para próximas oportunidades”.

Dia do Orgulho Nerd e Dia da Toalha

O Dia do Orgulho Nerd começou a ser comemorado em 2006 na Espanha. O escritor Germán Martínez foi o responsável por criar a data na intenção de celebrar a comunidade nerd. A data foi escolhida em referência ao filme “Star Wars: Episódio IV — Uma Nova Esperança”, lançado em 25 de maio de 1977. O Dia do Orgulho Nerd começou a ser comemorado em 2006 na Espanha. O escritor Germán Martínez foi o responsável por criar a data na intenção de celebrar a comunidade nerd.

Já o Dia da Toalha também faz referência a uma obra cultural do universo nerd, a saga literária “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, do autor britânico Douglas Adams. Adams faleceu no dia 11 de maio de 2001. Nesse mesmo ano, dias depois, em 25 de maio, foi feita uma homenagem ao escritor. E, com isso, foi criado o Dia da Toalha. A toalha é um objeto essencial nas obras de Adams, já que ela é um dos itens mais úteis para o mochileiro interestelar, personagem principal dos livros. Os membros da comunidade nerd se reúnem no dia 25 de maio e levam para esses encontros toalhas como forma de homenagem a Adams e sua narrativa.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

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