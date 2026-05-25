Pesquisa BTG/Nexus mostra Lula com 41% e Flávio Bolsonaro com 35% no 1º turno

Levantamento BTG Pactual/Nexus divulgado nesta segunda-feira (25) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança da corrida presidencial de 2026 com 41% das intenções de voto no primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 35%.

Os dois candidatos registraram queda de um ponto percentual em relação à pesquisa anterior, divulgada em abril. Segundo a análise do instituto, a variação indica que a divulgação de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, não provocou impacto significativo na pré-candidatura do senador.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, com 5%, Romeu Zema, com 3%, Renan Santos, da Missão, também com 3%, e o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, com 2%.

A pesquisa ouviu 2.045 pessoas entre os dias 22 e 24 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-04193/2026.

Segundo turno mostra disputa apertada

Nos cenários simulados de segundo turno, a disputa mais equilibrada ocorre entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador, configurando empate técnico no limite da margem de erro.

Há um mês, a diferença entre os dois era de apenas um ponto percentual.

Em outros cenários, Lula aparece com vantagem maior. Contra Ronaldo Caiado, o petista registra 46% contra 40%. Já diante de Romeu Zema, a vantagem sobe para 49% a 38%.

Transferência de votos da direita não é automática

O levantamento também avaliou a migração de votos entre candidatos da direita em um eventual segundo turno contra Lula.

Os eleitores de Romeu Zema demonstraram maior tendência de apoiar Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa final. Segundo a pesquisa, três em cada quatro eleitores do ex-governador mineiro afirmaram que migrariam seus votos para o senador.

Já entre os apoiadores de Ronaldo Caiado, a transferência aparece mais fragmentada. Cerca de 36% disseram que votariam em Flávio Bolsonaro, 31% optariam por Lula e outros 31% afirmaram que votariam em branco, anulariam ou ainda não sabem em quem votar.

Áudios com Daniel Vorcaro foram tema da pesquisa

A BTG/Nexus também questionou os entrevistados sobre os áudios divulgados envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, preso pela Polícia Federal desde março.

Segundo o levantamento, cerca de oito em cada dez entrevistados afirmaram ter conhecimento das mensagens de voz e da visita feita por Flávio ao empresário no fim de 2025, período em que Vorcaro cumpria medidas restritivas relacionadas à Operação Compliance Zero.

Entre os eleitores do senador, 89% disseram manter o voto mesmo após a divulgação dos episódios. Outros 6% afirmaram que passaram a apoiar Flávio Bolsonaro depois das notícias envolvendo a relação com o empresário.

Medidas econômicas do governo também foram avaliadas

A pesquisa abordou ainda ações recentes do governo federal, como a isenção do imposto de importação sobre compras internacionais, apelidada de “taxa das blusinhas”, e o lançamento do programa Desenrola 2.0.

Segundo o levantamento, 73% dos entrevistados aprovaram a decisão do governo de zerar a taxa sobre compras internacionais. O mesmo percentual afirmou conhecer o novo Desenrola.

Entre os entrevistados, 36% disseram já ter renegociado dívidas pelo programa ou pretendem aderir à iniciativa. Desse total, 6% afirmaram já ter participado, enquanto 30% declararam intenção de utilizar o programa futuramente.

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