Anvisa proíbe produtos à base de cannabis

Divulgados e vendidos pela internet, produtos não têm registro sanitário

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nessa segunda-feira (11), a proibição da comercialização e divulgação dos produtos derivados de cannabis Allandiol Forte Black 1:1 e Allandiol Full Spectrum 300 mg, do Instituto Alma Viva Ltda.

A Agência identificou a divulgação e a venda de itens derivados de cannabis das marcas Biocase/Allandiol sem registro ou autorização sanitária, requisitos obrigatórios para que possam ser garantidas a segurança, eficácia e qualidade dos produtos. A empresa responsável não possui AFE (Autorização de Funcionamento) para fabricar ou comercializar esse tipo de produto.



As irregularidades foram encontradas no site e no perfil da empresa no Instagram, onde havia oferta dos produtos e divulgação de supostos benefícios terapêuticos sem aprovação sanitária. A medida também se aplica a qualquer pessoa ou empresa que anuncie, venda ou divulgue esses produtos, devido ao risco à saúde pública.

Embalagem

Após a empresa anunciar o recolhimento voluntário dos lotes 111626C, 111750C e 112056C do medicamento Kefazol – 1 g pó para solução injetável (CT FA VD Trans x 10 ml), a Anvisa suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso do produto. A ação foi motivada por desvio de qualidade, relacionado à falha no processo de embalagem.