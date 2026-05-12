Anvisa proíbe produtos à base de cannabis

Empresa responsável pelos produtos não tem autorização de funcionamento - Foto: Divulgação
Empresa responsável pelos produtos não tem autorização de funcionamento - Foto: Divulgação
Divulgados e vendidos pela internet, produtos não têm registro sanitário
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nessa segunda-feira (11), a proibição da comercialização e divulgação dos produtos derivados de cannabis Allandiol Forte Black 1:1 e Allandiol Full Spectrum 300 mg, do Instituto Alma Viva Ltda. 

A Agência identificou a divulgação e a venda de itens derivados de cannabis das marcas Biocase/Allandiol sem registro ou autorização sanitária, requisitos obrigatórios para que possam ser garantidas  a segurança, eficácia e qualidade dos produtos. A empresa responsável não possui AFE (Autorização de Funcionamento) para fabricar ou comercializar esse tipo de produto.

As irregularidades foram encontradas no site e no perfil da empresa no Instagram, onde havia oferta dos produtos e divulgação de supostos benefícios terapêuticos sem aprovação sanitária. A medida também se aplica a qualquer pessoa ou empresa que anuncie, venda ou divulgue esses produtos, devido ao risco à saúde pública. 

Embalagem 

Após a empresa anunciar o recolhimento voluntário dos lotes 111626C, 111750C e 112056C do medicamento Kefazol – 1 g pó para solução injetável (CT FA VD Trans x 10 ml), a Anvisa suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso do produto. A ação foi motivada por desvio de qualidade, relacionado à falha no processo de embalagem.

 

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