No fim de semana! ‘Semana S’ promove ações gratuitas no Parque das Nações Indígenas e show com Michel Teló

A programação da ‘Semana S’ chega ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, neste sábado (16), com uma série de atividades gratuitas voltadas para toda a população. A partir das 14h, o público poderá aproveitar serviços como recreação infantil, massoterapia, atividades físicas, orientações de saúde bucal, bioimpedância e diversas ações sociais. Além disso, exposições de empresas parceiras do Clube de Benefícios do Sesc e workshops itinerantes, com foco em gastronomia e tecnologia, estarão à disposição dos visitantes.

O evento contará ainda com atrações culturais. Às 18h, a Orquestra Jovem Sesc MS se apresenta no palco, e para fechar a noite, o cantor Michel Teló fará um show com entrada gratuita, às 19h.

A programação também inclui o Sesc Mesa Brasil, que terá um ponto de coleta de alimentos não perecíveis, os quais serão distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no programa.

As inscrições para as atividades são gratuitas e podem ser realizadas antecipadamente no site semanasms.com.br.

Programação completa

Antes das atividades no Parque das Nações Indígenas, a Semana S começa no dia 15 de maio no Senac Hub Academy, com workshops e palestras focados em qualificação profissional e inovação. O evento contará com mais de 40 workshops nas áreas de beleza, saúde, gestão, TI, comunicação e gastronomia, além de palestras de Gustavo Cerbasi e Marcelo Tas, que abordam temas sobre finanças e comunicação digital.

Além da programação da capital, a Semana S também será realizada em cidades do interior de Mato Grosso do Sul, como Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Bonito. Nessas localidades, cursos, oficinas e atendimentos culturais estarão à disposição para ampliar o acesso da população aos serviços do Sistema Comércio.

No dia 17 de maio, a programação continua com o Circuito Sesc de Corridas, etapa Horto Florestal. A largada para a caminhada de 3 km e a corrida de 5 km será às 7h, em frente ao Senac Hub Academy. As inscrições para a corrida são pagas e podem ser feitas pelo site kmaisclube.com.br, com desconto de 10% para trabalhadores do comércio.

Ainda no dia 17, haverá o sorteio de brindes, incluindo vouchers para o restaurante Terra das Águas, diárias para o Hotel Sesc Bonito, outros itens especiais e, como grande atração, o sorteio de uma moto zero quilômetro. Os inscritos na Semana S estarão concorrendo.

Sobre a Semana S

A Semana S é uma mobilização nacional que visa aproximar a população das ações de educação profissional, saúde, cultura, lazer e assistência do Sistema Comércio, com atividades para todos os públicos e em diversas regiões do estado. Não perca a oportunidade de participar deste grande evento gratuito!

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.