“Fogo Zero. Futuro Verde!”: campanha reforça combate aos incêndios florestais após MS reduzir em 89% área queimada

O combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul passa por ações integradas de prevenção, monitoramento e resposta rápida. Com esse foco, o Sistema Famasul e a Reflore/MS lançaram, nesta terça-feira (12), a 14ª edição da Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, no auditório da Casa Rural, em Campo Grande. Com o tema “Fogo Zero. Futuro Verde!”, a iniciativa reforça a atuação conjunta no enfrentamento aos incêndios florestais, com apoio do Governo do Estado, Corpo de Bombeiros Militar e Ibama/MS.
Um dos destaques do evento foi a apresentação do panorama atualizado dos focos de incêndio em Mato Grosso do Sul. Dados do Boletim de Monitoramento dos Incêndios Florestais, do Cemtec/Semadesc, apontam redução significativa nas áreas afetadas por incêndios florestais no Estado, especialmente em comparação a 2024, ano que registrou os maiores índices de emergência ambiental.
Em 2025, foram contabilizados 1.844 focos de calor, redução de 85,9% em relação aos 11.993 registrados no ano anterior. Já a área queimada passou de 2.057.400 hectares, em 2024, para 213.136 hectares em 2025, uma queda de 89,33%.
Além da apresentação dos dados, o evento detalhou as estratégias operacionais adotadas no monitoramento e combate aos incêndios florestais. Entre as estruturas utilizadas estão de 180 a 200 torres de monitoramento instaladas em pontos estratégicos, permitindo a identificação rápida de focos de incêndio e atuação coordenada entre equipes e centros de controle.
Outro ponto apresentado foi o sistema de ajuda mútua utilizado no enfrentamento às ocorrências, baseado na integração entre empresas, instituições e equipes operacionais. O modelo conta com um pool de aeronaves compartilhadas, utilizadas no monitoramento aéreo, combate direto ao fogo e transporte de equipes.
A estrutura também inclui o uso compartilhado de equipamentos de linha amarela, como tratores e máquinas pesadas, fundamentais para abertura de acessos, limpeza de áreas e criação de barreiras de contenção, contribuindo para mais agilidade e segurança nas operações em campo.
Capacitação
Desde 2018, o Senar/MS realiza, em parceria com a Reflore/MS e o Corpo de Bombeiros Militar, o curso de SCI (Sistema de Comando de Incidentes). A capacitação prepara profissionais para atuação na prevenção e combate aos incêndios florestais, com base em protocolos de gestão, planejamento operacional e simulações práticas.
Ao longo desse período, foram promovidas oito turmas, totalizando 177 participantes capacitados entre colaboradores de empresas associadas e instrutores do Senar/MS.
Além da formação técnica especializada, o Senar/MS também atua diretamente na qualificação de produtores rurais por meio do curso de Prevenção e Combate a Incêndios nas Áreas Rurais por meio da FPR (Formação Profissional Rural).
Entre 2021 e 2026, foram realizados 351 cursos, com mais de 3.500 alunos certificados em Mato Grosso do Sul. Neste ano, até o mês de maio, já são 25 turmas realizadas e 227 certificados em vários municípios do estado.
As iniciativas fortalecem a adoção de boas práticas no campo e ampliam a capacidade de prevenção e resposta aos incêndios florestais.
A atuação do Sistema Famasul também ocorre por meio da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial), que acompanha cerca de 10 mil propriedades rurais em Mato Grosso do Sul, difundindo orientações técnicas, práticas sustentáveis e medidas preventivas.
No Pantanal, os técnicos acompanham aproximadamente 128 mil hectares, trabalhando de forma intensiva com conceitos voltados à prevenção e ao manejo adequado para redução dos riscos de incêndios.
Além das ações operacionais e de capacitação, a campanha também investe em conscientização e educação ambiental.
Conscientização e educação ambiental
O lançamento da campanha também marcou o início da 4ª edição da Jornada Florestal Reflore, iniciativa que aproxima estudantes universitários da realidade do setor florestal. Neste ano, a ação reúne 40 estudantes e seis professores dos cursos de Engenharia Florestal, sendo 20 alunos e três professores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do campus de Chapadão do Sul, e 20 alunos e três professores da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), de Aquidauana.
A programação inclui visitas técnicas às empresas associadas à Reflore/MS, acompanhadas pela equipe da associação e pelos professores das instituições de ensino, proporcionando experiências práticas e fortalecendo a conexão entre teoria e mercado de trabalho.
Durante o evento, também foi apresentado o mascote oficial da Reflore/MS, o Reflorito, criado para atuar como ferramenta de educação ambiental, especialmente junto ao público infantil.
A campanha ainda prevê a instalação de 10 outdoors em rodovias estratégicas do Estado, além de ações de panfletagem no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.
As estratégias de comunicação incluem produção de vídeos para redes sociais, spots de rádio e conteúdos educativos, ampliando o alcance das mensagens de prevenção junto à população.
Sobre a Reflore/MS
A Reflore/MS é a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, que reúne empresas líderes da cadeia florestal com sede ou filial no Estado. Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, a associação congrega, representa e defende os interesses coletivos de suas associadas, com foco na utilização responsável e inovadora das florestas plantadas.
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