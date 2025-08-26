Aniversário de Campo Grande: Casa da Saúde e Hemosul não terão atendimento ao público hoje (26)

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz não terá atendimento ao público terça-feira (26) devido ao feriado municipal do Aniversário de Campo Grande.

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para renovação das solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

Assim, a SES orienta a população a fazer a retirada de medicamento até segunda-feira, 25 de agosto. O feriado municipal foi estabelecido pelo Governo do Estado por meio de decreto. A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz retorna com o atendimento normal na quarta-feira (27).

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está localizada a rua Dom Aquino, 1.789 – Centro, em Campo Grande.

Hemosul

Na próxima terça-feira (26), as unidades do Hemosul em Campo Grande estarão todas fechadas em comemoração ao aniversário da capital. O funcionamento volta ao normal na quarta-feira (27).

O funcionamento das demais unidades disponíveis em Mato Grosso do Sul está disponível no site do órgão, com os dias e horários especificados.

