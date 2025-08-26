Terça-feira terá tempo estável, calor e baixa umidade no Mato Grosso do Sul

Sistema de alta pressão mantém céu parcialmente nublado, enquanto regiões sul e sudoeste podem registrar chuvas isoladas

A terça-feira (26) deve ser de tempo estável e predomínio de sol na maior parte do Mato Grosso do Sul, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Apesar disso, áreas do sul e sudoeste podem registrar chuvas fracas e isoladas, em função da passagem de uma frente fria.

As temperaturas mínimas durante a madrugada e amanhecer variam entre 6°C e 10°C, podendo, pontualmente, cair abaixo de 6°C em algumas localidades. Já as máximas ficam em elevação ao longo do dia, chegando a 28°C a 33°C, principalmente nas regiões sudoeste, pantaneira, bolsão e norte do Estado.

A umidade relativa do ar também deve permanecer baixa, com valores entre 20% e 40%, favorecendo o tempo seco, especialmente durante as tardes.

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, as mínimas devem variar entre 6°C e 10°C, e as máximas entre 10°C e 21°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, a previsão aponta mínimas entre 8°C e 14°C e máximas de 13°C a 25°C. Já no bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11°C e 17°C e máximas de 25°C a 31°C.

Em Campo Grande, os moradores podem esperar temperaturas mínimas entre 9°C e 11°C e máximas entre 22°C e 24°C, com céu parcialmente nublado durante o dia.

*Com informações do Cemtec

