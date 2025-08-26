Agetran divulga interdições no Centro para festas dos 126 anos de Campo Grande

Foto: PMCG

A Agetran  (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou a lista de ruas da região central de Campo Grande que terão interdições ao longo desta segunda (25) e terça-feira (26), em razão das comemorações dos 126 anos da Capital. As alterações no tráfego serão necessárias para montagem de arquibancadas, palanques, sinalização e para a realização de eventos tradicionais, como a Corrida do Facho, o desfile cívico e a Marcha Para Jesus.

A orientação é que motoristas redobrem a atenção ao circular pelo Centro e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Confira os bloqueios programados:

Segunda-feira, 25 de agosto

A partir das 14h – Montagem de estrutura

  • Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro Celestino

A partir das 19h – Montagem de estrutura

  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
  • Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
  • Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino
  • Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco

Terça-feira, 26 de agosto

  • A partir das 5h30 – Interdições para a Corrida do Facho
  • Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
  • Rua 15 de Novembro x Rua Rui Barbosa
  • Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
  • Rua Barão do Rio Branco x Av. Calógeras
  • Rua Dom Aquino x Rua Rui Barbosa
  • Rua 13 de Maio x Rua Mal. Rondon
  • A partir das 6h – Interdições para o desfile cívico
  • Av. Afonso Pena x Rui Barbosa
  • Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Rua Maracaju x Rui Barbosa
  • Rua Dom Aquino x Rui Barbosa
  • Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa
  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
  • Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho
  • Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho
  • Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho
  • Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
  • A partir das 13h – Interdições para a Marcha Para Jesus
  • Av. Afonso Pena x Rua Padre João Crippa (sentido Av. Ernesto Geisel)
  • Av. Afonso Pena x Rua Pedro Celestino (sentido Shopping)

Segundo a Agetran, os pontos citados servirão como locais de concentração da Marcha. Já o percurso em direção ao Parque das Nações Indígenas terá bloqueios temporários, realizados com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e agentes de trânsito.

 

