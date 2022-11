Águas Guariroba participa da campanha Nome Limpo

A Águas Guariroba participa dos dias 21 a 25 de novembro da 2ª edição do Nome Limpo Estadual promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). A ação tem como objetivo a negociação de débitos oferecendo condições facilitadas de pagamento, como redução de juros e de multas e parcelamento prolongado.

Este ano as negociações da campanha ocorrem nas modalidades presencial e online.

Os atendimentos da concessionária serão realizados de forma presencial na sede da ACICG e serão estendidos para todas as lojas da Águas Guariroba. Serão disponibilizados aos clientes parcelamentos em até 60 vezes, com desconto de até 75% dependendo da idade da dívida.

Os clientes interessados em regularizar pendências financeiras com a concessionária poderão comparecer na sede da ACICG das 8h às 17h, além das lojas de atendimento da Águas Guariroba.

