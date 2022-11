Prefeito de Ribas do Rio Pardo é internado na Capital

O prefeito de Ribas do Rio Pardo, municípioFoto: Divulgação/Prefeitura de Ribas do Rio Pardo) a 100km de Campo Grande, foi internado após sentir fortes dores nos rins. João Alfredo Danieze (PSOL), deu entrada no Hospital Proncor na Capital na última quinta-feira (17), onde passou por um procedimento cirúrgico de baixa complexidade.

Conforme o site Rio Pardo News, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura informou que trata-se de um procedimento rápido e que João Alfredo Danieze deve receber alta ainda hoje (19).

Pessoas próximas ao prefeito relataram que este teria sido o segundo procedimento em que João Alfredo é submetido para tratar de problemas renais.

Um funcionário do hospital disse por telefone que o chefe do executivo municipal segue internado na unidade Chácara Cachoeira, mas não deu maiores detalhes sobre o estado de saúde do prefeito.

Com informações do site Rio Pardo News.