Fim de semana tem ‘Festival do Japão’ e opções de lazer na Capital

Shows no ‘MS Blues Festival’ com atração internacional, Legião Cover no sábado e Som da Concha no domingo

Neste fim de semana o tempo deve ser de calor e muito sol durante o dia em MS, especialmente na Capital, mas as noites devem ter temperatura agradável, o que convida todo mundo a sair e se divertir, principalmente com opções de entretenimento para celebrar o Dia da Consciência Negra, data de extrema importância para estabelecer diálogos e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país, com muita informação e, principalmente, cultura.

Além disso, temos ainda o MS Blues Festival, com atração internacional, Festival do Japão na Associação Nipo-Brasileira, o Sarau no Parque, que neste fim de semana é temático e será realizado na Comunidade Tia Eva, e o Festival Expressão de Rua, entre outras atrações. “Bora lá”, escolher o que fazer neste fim de semana?

Sábado – 19/11

Papai-Noel no Bosque

O Papai-Noel vai atender às crianças e famílias das 15h às 20h (com intervalo das 17h às 18h), no Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Expressão de Rua

Para mostrar a força da cultura de rua e dos movimentos artísticos urbanos, será realizada a 6ª edição do Festival Expressão de Rua, que conta com atrações de rap, rock, samba, além de intervenções de grafite, circo, teatro, entre outras expressões artísticas que ocupam a rua, com o objetivo de divulgar e proporcionar acesso aos movimentos artísticos urbanos para quem, muitas vezes, não tem a oportunidade de sair da periferia para chegar aos bairros centrais e circular em eventos como este. O festival escolheu os bairros Anache, no sábado, e Vila Nasser, no domingo, ambos na região norte de Campo Grande. O evento será realizado a partir das 15h, no Centro Comunitário do Jardim Anache, que fica na Rua Jacob Georges, esquina com a Rua dos Mocinhos.

Festival do Japão

O Festival do Japão vai até domingo (20) e, hoje (19), tem a eleição da Miss Nikkey. O evento terá comidas típicas, apresentações culturais e acontece na sede campestre do Clube Nipo-Brasileiro, a partir das 19h, com entrada a R$ 5. O endereço é Avenida Ministro João Arinos, 140, Jartdim Veraneio.

MS Blues Festival

Será realizada hoje (19), na Sunset Growler Station, a 11ª edição do MS Blues Festival, evento que vai reunir vários artistas em uma noite imperdível: Banda Pé de Garrafa; Rick Bérgamo e Méri Oliveira, de MS; Silver Guy e Allan House, de MT; e a atração internacional Breezy Rodio, um dos maiores nomes do blues de Chicago (EUA) da atualidade. Os ingressos custam a partir de R$ 45 (2º lote) e podem ser adquiridos pelo link: https://www.sympla. com.br/evento/ms-blues-festival-11-ed-breezy-rodio-chicago-6-atracoes/1775782. O evento terá início às 18h, e a Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

Legião Urbana Cover

Sábado também tem Legião Urbana Cover, de Porto Alegre, no Blues Bar, com os grandes sucessos da amada banda brasileira, com bar aberto às 20h, Banda Plebheus às 21h30 e banda principal à 0h. O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Domingo – 20/11

Missa no Bosque Domingo tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Papai-Noel no Bosque

O Papai-Noel vai atender às crianças e famílias das 14h às 20h (com intervalo das 17h às 18h), no Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Expressão de Rua

Para mostrar a força da cultura de rua e dos movimentos artísticos urbanos, será realizada a 6ª edição do Festival Expressão de Rua, que conta com atrações de rap, rock, samba, além de intervenções de grafite, circo, teatro, entre outras expressões artísticas que ocupam a rua, com o objetivo de divulgar e proporcionar acesso a movimentos artísticos urbanos para quem, muitas vezes, não tem a oportunidade de sair da periferia para chegar aos bairros centrais e circular em eventos como este. O festival escolheu os bairros Anache, no sábado, e Vila Nasser, no domingo, ambos na região norte de Campo Grande. O evento será realizado a partir das 9 horas, e o Expressão de Rua vai para a Arena Vila Nasser nesse domingo.

Som da Concha

Domingo tem, também, Som da Concha, desta vez com Franke, que traz seu show “Passados e Futuros Presente”, e a cantora luso-brasileira Renata Sena, com o show “Renata Sena – Entre Dois Mundos”, a partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas.

