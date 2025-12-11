Agilidade que Salva: HCCG é destaque em altas sem sequelas por AVC

Paciente atendido pela equipe emergencial da Cassems tem recuperação completa de movimentos em apenas quatro horas

A equipe emergencial do Hospital da Cassems, em Campo Grande (MS), voltou a demonstrar agilidade e precisão no atendimento a casos suspeitos de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Nesta quarta-feira, o hospital registrou o oitavo caso de beneficiário que deu entrada com sintomas da doença e recebeu tratamento dentro da janela ideal, garantindo recuperação total dos movimentos.

O fator que mais influencia o prognóstico de um paciente com AVC é o tempo entre o início dos sintomas e o início do tratamento, e, mais uma vez, a atuação coordenada das equipes fez diferença.

Segundo a médica emergencista, Letícia Lacerda, assim que um paciente chega à área vermelha com sinais compatíveis com AVC, toda a equipe entra imediatamente em protocolo. “Assim que identificamos os sinais, o paciente é encaminhado, avaliado e rapidamente trombolisado. Nos oito casos em que atuamos, todos apresentaram alta ou melhora significativa do déficit neurológico”, explica.

A agilidade é determinante nesses casos. Quanto mais cedo o tratamento começa, menores são os danos neurológicos e maiores são as chances de o paciente retornar às suas atividades sem sequelas.

Para o diretor técnico do Hospital Cassems, Marcos Bonilha, os resultados refletem decisões assertivas da gestão: “Foi um grande acerto investir em profissionais com formação específica em emergência. Esses médicos têm feito um trabalho diferenciado, que aparece diretamente na qualidade do atendimento. Vemos pacientes trombolisados ainda na sala de emergência evitando perdas cognitivas e motoras graves — pessoas que poderiam sair daqui com limitações importantes, mas que estão deixando o hospital andando.”

A sequência de atendimentos bem-sucedidos reforça o compromisso da Cassems com a excelência no cuidado emergencial e mostra como a atuação rápida pode transformar completamente o desfecho de casos graves de AVC.

