Indígenas bloqueiam Anel Viário na região da Guaicurus em Dourados

Nesta quinta-feira (11), um grupo de indígenas bloqueou o trecho do Anel Viário que cruza com a Avenida Guaicurus, em Dourados. O local fica em frente ao Posto Litro e o protesto teria começado na tarde com impedimento de todo o tráfego na via.

Segundo o Ligado na Notícia, os manifestantes utilizaram pedaços de madeira, bambu, pedras e pneus, que foram incendiados, para fechar o trânsito no local.

A motivação do bloqueio ainda não foi informada, mas a situação é monitorada pela PMRv (Polícia Militar Rodoviária) no trecho.

Não houve comunicação oficial sobre possíveis negociações ou previsão para liberação do fluxo de veículos que passam pelo local.

