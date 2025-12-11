Homem com tornozeleira eletrônica é preso por invadir casa de delegado no Nova Lima

Na manhã desta quinta-feira (11), um suspeito de 20 foi preso em flagrante por invadir uma resdiência na rua Dona Maria Isabel, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O local é pertencente ao presidente da Adepol/MS (Associação dos Delegados de Polícia)

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem usava tornozeleira eletrônica e a PM (Polícia Militar) foi acionada pelo próprio delegado que teve a casa invadida.

No loca, a polícia encontrou o criminoso dentro da casa praticando o furto. O imóvel está disponível para locação.

Conforme a ocorrência, o homem pulou um muro de, aproximadamente, três metros de altura e duas facas de serra foram encontrada com ele. Os objetos teriam sido utilizados para facilitar a retirada da janela blindex do local.

O homem então foi preso em flagrante e vai responder furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.

O jovem foi encaminhado à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada), onde o caso foi registrado pelos policiais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.