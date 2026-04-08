Funsat oferece 1.055 vagas de emprego nesta quarta-feira (8)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta quarta-feira (8), um total de 1.055 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 108 funções diferentes, contemplando candidatos com diversos níveis de escolaridade e experiência.

Do total de oportunidades, 674 vagas não exigem experiência prévia, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. Já outras 381 vagas são destinadas a profissionais com experiência, especialmente em funções técnicas, operacionais e de maior qualificação.

Entre as vagas que não exigem experiência, destacam-se funções como operador de caixa (86), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de limpeza (62), repositor de mercadorias (58) e auxiliar operacional de logística (50). Também há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, garçom e alimentador de linha de produção.

Já entre as vagas que exigem experiência, há oportunidades para áreas como manutenção, mecânica, vendas, construção civil e serviços especializados, incluindo cargos como mecânico, eletricista, pedreiro, consultor de vendas, padeiro, oficial de manutenção, entre outros.

A Funsat também disponibiliza 12 vagas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência), distribuídas entre as funções de repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, empacotador, motorista de caminhão, porteiro e auxiliar de limpeza.

Além disso, o painel conta com 11 vagas temporárias, sendo 10 para garçom e uma para cozinheiro geral.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Atendimento e cadastro

Para concorrer a uma das oportunidades, o trabalhador deve comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, em dias úteis. Também há atendimento no polo das Moreninhas, com funcionamento até as 13h.

A orientação é que os interessados mantenham o cadastro atualizado, inclusive por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que permite acompanhar vagas disponíveis, contratos de trabalho e informações sobre o seguro-desemprego.

Os interessados devem comparecer presencialmente à Funsat para realizar ou atualizar o cadastro. O atendimento ocorre das 7h às 16h na sede, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e até 13h no Polo Moreninhas.

Mais informações sobre as vagas podem ser acompanhadas pelo Painel Municipal de Empregabilidade, além das redes sociais oficiais da Funsat, no Instagram (@funsat.cg) e Facebook (funsatcampograndems).