Ação de saúde marca Novembro Azul no canteiro de obras do Residencial Belas Artes

Na manhã desta quarta-feira (19), cerca de 140 trabalhadores da construção civil participaram de uma ação de saúde no canteiro de obras do Residencial Belas Artes, na Vila Planalto. A iniciativa, promovida pela Cesari Empreendimentos em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), integra o Novembro Azul, campanha nacional de conscientização sobre a saúde do homem.

O evento contou com duas palestras. A primeira, ministrada pelo dr. Sérgio Utima, médico da Família da UBS Vila Corumbá, abordou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, reforçando cuidados essenciais durante o Novembro Azul. Na sequência, o dr. Carlos Augusto, cirurgião-dentista, falou sobre prevenção e identificação do câncer de boca, tema ainda pouco discutido entre trabalhadores e considerado de alta relevância para a saúde pública.

Após as palestras, os colaboradores puderam realizar testes de glicemia e aferição de pressão arterial. A ação teve grande adesão e serviu como oportunidade para identificar possíveis alterações de saúde entre os trabalhadores.

Para José Sidiney, 54 anos, servente de pedreiro, iniciativas como essa fazem diferença no dia a dia. Em tratamento de próstata, ele contou que procurou atendimento após notar que estava urinando mais vezes que o habitual. “A gente acaba aprendendo como cuidar da saúde e perceber sintomas que podem indicar alguma doença”, afirmou, após aproveitar a ação para aferir a pressão.

Já Ademar Flores, que tem hipertensão, descobriu durante a atividade que sua pressão arterial estava acima de 20. “É bom ter esse cuidado aqui mesmo no serviço, porque às vezes a gente nem percebe que algo está errado”, comentou.

Para o engenheiro-chefe Dorianey Peres, ações como essa reforçam o compromisso da empresa com o bem-estar dos funcionários. “Investir na saúde dos nossos colaboradores é investir na qualidade de vida e na segurança de todos. Essas iniciativas promovem conscientização sobre temas fundamentais, especialmente a prevenção ao câncer de próstata, que ainda é um tabu para muitos homens”, destacou.

A Cesari Empreendimentos mantém uma política contínua de saúde preventiva e realiza, mensalmente, encontros com os funcionários para abordar temas relacionados à qualidade de vida, segurança e prevenção de doenças.

Novembro Azul – a campanha Novembro Azul é um alerta para o câncer de próstata no Brasil, o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens (atrás do câncer de pele não melanoma) e o segundo que mais causa mortes nessa população.

O Inca (Instituto Nacional de Câncer) estima cerca de 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil para o triênio 2023-2025. Os principais fatores de risco são a idade (maior risco após os 50 anos), histórico familiar da doença e obesidade.

