Carga de R$12 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados é apreendida na MS-386

Caminhões e uma picape foram abandonados após motoristas fugirem por uma plantação de mandioca em Mundo Novo; ninguém foi preso

Dois caminhões carregados com 27.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e 10 toneladas de agrotóxicos foram apreendidos na manhã desta terça-feira (18) na MS-386, em Mundo Novo. A ação ocorreu na região conhecida como Estrada do Lixão, onde um bloqueio policial estava montado. Um terceiro veículo, uma Fiat Strada, também foi recolhido com 15 fardos de cigarros eletrônicos.

Ao avistarem a barreira, os condutores abandonaram os veículos e correram por uma plantação de mandioca em direção a uma área de mata. Equipes em solo e apoio aéreo foram mobilizados para buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Nos caminhões estavam diversas caixas com cigarros e os agrotóxicos embalados em sacolas. Toda a carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 12 milhões.

Os produtos e os veículos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Mundo Novo, responsável pelos procedimentos referentes ao contrabando.

