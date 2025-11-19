Menina de oito anos é internada após ser estuprada em Dourados

Suspeito é primo da vítima, um adolescente de 14 anos; Investigação apura ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável

Na noite do último sábado (15), uma menina de 8 anos deu entrada no HU (Hospital Universitário) da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) apó ser vítima de um estupro praticado pelo primo, um adolescente de 14 anos, na comunidade indígena Nhu-Verá.

A vítima deu entrada na unidade sob a alegação de que teria sofrido uma queda de árvore. O adolescente suspeito do crime confessou o ato e está detido na Daij (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso) de Dourados, onde aguarda uma decisão judicial para ser internado em uma Unei (Unidade Educacional de Internação).

Segundo o Dourados News, a equipe médica que a atendeu a menor supeitou de abuso sexual, devido a natureza dos ferimentos. A Polícia Civil foi acionada e exames de corpo de delito realizados no HU confirmaram o abuso.

Lideranças da própria comunidade Nhu-Verá apontaram que o primo da menina seria o principal suspeito. O menor então foi levado à delegacia e confessou o crime durante depoimento no local.

A internação provisória do adolescente foi representada pela delegada responsável do caso conforme previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O caso é investigado como ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

O deferimento da internação do menor depende do Poder Judiciário. A menina de 8 anos permanece internada no Hospital Universitário de Dourados onde recebe atendimento médico e acompanhamento psicossocial.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades e o estado de saúde da criança pelos médicos e assistentes sociais.

