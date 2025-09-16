ABREC MS celebra Dia Nacional do Transplante com programação especial em Campo Grande

Evento busca conscientizar sobre a doação de órgãos e promover integração entre pacientes e comunidade

No dia 24 de setembro, a Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (ABREC MS) abrirá as portas de sua sede, em Campo Grande, para uma tarde de atividades em homenagem ao Dia Nacional do Transplante de Órgãos. A iniciativa faz parte da campanha Setembro Verde e leva como lema “Vamos comemorar a vida e a esperança”.

A partir das 13h30, pacientes renais crônicos, familiares, profissionais da saúde e apoiadores devem se reunir em um encontro que vai combinar conscientização e integração social. Estão previstas rodas de conversa, apresentações culturais e um lanche coletivo, além da participação do coral e grupo de dança da Associação e do coral da Assembleia Legislativa.

Para a presidente da entidade, Dra. Cida Arroyo, a data é uma oportunidade de reforçar o debate sobre o tema. “O transplante de rim é uma nova chance de vida para milhares de pacientes que dependem da diálise e estão na fila de espera. Precisamos, cada vez mais, falar sobre doação de órgãos e incentivar o diálogo dentro das famílias, porque essa decisão pode transformar muitas vidas”, afirmou.

O objetivo da ação é sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, dar visibilidade às histórias de pacientes e mostrar como o gesto da família doadora pode representar esperança para quem aguarda por um transplante.

O evento será realizado na sede da ABREC MS, localizada na Rua Geraldo Agostinho Ramos, 781, em Campo Grande.

