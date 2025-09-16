Mato Grosso do Sul garante nove medalhas em Super Campeonato de Taekwondo

Mato Grosso do Sul encerrou a participação no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado de quarta-feira (10) a domingo (14), no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju (SE), com nove medalhas. Foram três ouros, uma prata e cinco bronzes.
Entre os cinco sul-mato-grossenses que lutam nas categorias de faixa colorida, Júlia Fernandes, de Chapadão do Sul, foi a unica a subir ao podio, e conquistou o ouro na categoria cadete até 59 kg.
Nas faixas pretas, Mato Grosso do Sul teve um desempenho expressivo com oito medalhas. De Campo Grande, Sônia Terezinha conquistou ouro na master até 57 kg e Carlos Estival Alvarenga levou a prata na cadete acima de 65 kg. Radja Mathias, da categoria cadete acima de 59 kg, e Matheus Gomide, juvenil até 51kg, garantiram o bronze.
Os atletas do interior também brilharam. De Sonora, Jheferson Glaciel, foi campeão na juvenil até 73 kg. Já o pontaporanense Ryan Gonçalves França, foi bronze na categoria cadete até 65 kg, enquanto Kaiky Gabriel Caetano, de Anaurilândia, conquistou o terceiro lugar adulto até 68 kg, e Higor Luís, de Rio Brilhante, ficou com o bronze na master até 74 kg.
A delegação sul-mato-grossense contou com 18 atletas, e metade voltou para casa com medalhas. O resultado reforça a força de Mato Grosso do Sul no cenário nacional e a qualidade de seus atletas em diferentes categorias e faixas, segundo o presidente da FTKDMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul), Fábio Costa.
“Essas medalhas vão garantir não apenas a vaga no Grand Slam, que define a Seleção Brasileira, no início do ano que vem, mas colocam os nossos atletas como elegíveis ao Bolsa Esporte Nacional. Nosso desempenho foi excelente, tivemos um resultado melhor do que o esperado, então estamos muito contentes”, comemorou Fábio.
Por Mellissa Ramos
