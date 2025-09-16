Homem esfaqueado recusa atendimento médico e cirurgia em Dourados

Um homem, de 31 anos, que não teve suas informações divulgadas, recusou atendimento médico e cirurgia após ser esfaqueado. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande, durante a madrugada desta terça-feira (16).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o homem foi socorrido pelo Samu, (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida em Dourados. Durante consulta, foi contatado a necessidade de uma cirurgia. Informações sobre a localidade do ferimento e a facada, não foram divulgados.

Após receber a notícia, o homem tentou fugir da mesa de operação, recusando atendimento médico e disposto a ir embora do hospital. Contudo, poucas horas depois, ele voltou a ser encaminhado para a unidade de saúde, onde recebeu os atendimentos necessários.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil