Projeto de lei permite acompanhante em exames com sedação para mulheres

Um projeto de lei em análise na Câmara Municipal de Campo Grande prevê que mulheres que precisem realizar exames com sedação ou anestesia possam ser acompanhadas por profissionais de saúde do sexo feminino, na Capital.

Além disso, a proposta também autoriza a paciente a escolher um acompanhante, seja ele do sexo feminino ou masculino, em diversos tipos de exames, incluindo trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, exames transvaginal, ultrassonografias ou teste urodinâmico.

Proposto pelo vereador Paulo Lands (Patriota) o projeto diz que a regra valerá para os estabelecimentos de saúde públicos e privados, que deverão informar o direito de acompanhantes em local de fácil acesso e visível. No entanto, o projeto prevê exceções para emergências, em que o médico responsável poderá justificar o não acompanhamento durante o procedimento.

A proposta, que ainda será analisada pelos vereadores em sessão ordinária, se for aprovada, poderá representar um avanço para garantir maior conforto e segurança para as mulheres durante procedimentos médicos.

Com informações da assessoria.

